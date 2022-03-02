網球／「要在普亭墳墓跳舞」 烏克蘭好手從軍記錄戰爭點滴
這一切都很難想像，不到2個月前還馳騁於澳網賽場上的烏克蘭選手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）如今不拿球拍改拿槍，決心投入軍隊抵抗俄羅斯侵略，這幾日他在社群平台更新近況，昨（1日）更向俄羅斯總統普亭放話：「我們要在你的墳墓上跳舞。」
斯塔霍斯基在2013年溫網擊退「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）因而一戰成名，而他與我國退役網球好手盧彥勳也曾在2007年組成雙打搭檔，情誼相當深厚，盧彥勳得知他從軍的消息後，也表達不捨並祈禱他能平安歸來。
宣布投入軍隊後，斯塔霍斯基頻頻在社群平台更新近況，昨他在推特發布戰爭日記：「在基輔的第二天，我周遭的人都鬥志高昂，沒有人想要投降。」此外，也在IG限時動態放上俄軍炸毀哈爾科夫首府的影片並寫下：「普亭，我們要在你麼墳墓上跳舞。」表達與俄羅斯決一死戰的意志。
Day #2 in Kyiv starts. People around me in high spirits… no one is willing to surrender🇺🇦✊🏻— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) March 1, 2022
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