網球／「要在普亭墳墓跳舞」 烏克蘭好手從軍記錄戰爭點滴

這一切都很難想像,不到2個月前還馳騁於澳網賽場上的烏克蘭選手斯塔霍斯基(Sergiy Stakhovsky)如今不拿球拍改拿槍,決心投入軍隊抵抗俄羅斯侵略,這幾日他在社群平台更新近況,昨(1日)更向俄羅斯總統普亭放話:「我們要在你的墳墓上跳舞。」

斯塔霍斯基在2013年溫網擊退「瑞士天王」費德勒(Roger Federer)因而一戰成名,而他與我國退役網球好手盧彥勳也曾在2007年組成雙打搭檔,情誼相當深厚,盧彥勳得知他從軍的消息後,也表達不捨並祈禱他能平安歸來。

斯塔霍斯基於限時動態寫下:「普亭,我們要在你的墳墓上跳舞。」 圖擷自IG

宣布投入軍隊後,斯塔霍斯基頻頻在社群平台更新近況,昨他在推特發布戰爭日記:「在基輔的第二天,我周遭的人都鬥志高昂,沒有人想要投降。」此外,也在IG限時動態放上俄軍炸毀哈爾科夫首府的影片並寫下:「普亭,我們要在你麼墳墓上跳舞。」表達與俄羅斯決一死戰的意志。

Day #2 in Kyiv starts. People around me in high spirits… no one is willing to surrender🇺🇦✊🏻