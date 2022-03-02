足球／烏克蘭名將一夜失業 前利物浦鋒將帶家人逃出莫斯科

烏克蘭的戰事，最受影響絕對是手無寸鐵的平民，曾效力利物浦的烏克蘭前鋒禾朗連（Andriy Voronin）正是其中一人。儘管他的3季英超生涯表現平平，他一頭飄逸金髮相信仍令人難以忘懷。 2020年10月他回到曾效力4載的莫斯科戴拿模當助教至今，日前當戰爭展開，他立即失業，還如電影情節一樣驚險地連夜帶家人逃出莫斯科。

禾朗連2010年離開效力3年的利物浦後，轉投俄超球隊莫斯科戴拿模。退役後當上教練，2020年回到戴拿模當助教，一家人移居莫斯科。意想不到愜意的生活，隨俄羅斯向烏克蘭發動的炮火一夜摧毀。

家鄉受襲，令他感到不能留在莫斯科，「我們在莫斯科完全禁止出入前離開，我們不能直接飛往杜塞爾多夫，於是在阿姆斯特丹轉機。我的父親、外母、妻子和子女現在全已到碼頭。」職業生涯大部分時間效力德國球隊，人生兜了一個大圈，他又回到這個熟悉的國度。

他接德國《圖片報》訪問時感性地說：「連續4日我也很不舒服，狀態很差。當我看到祖國的照片，當我看到新聞，一切如電影那樣超現實，卻是一套恐怖片，我已說不出任何話。」

周二（3月1日）早上，莫斯科戴拿模確認禾朗連離隊的消息，指出他的合約已在雙方同意下終止。隨俄羅斯軍隊迫近烏克蘭首都基輔，外界憂慮無辜平民傷亡人數將急升。當記者提起普亭及戰爭時，禾朗連忍不住批評，「或許他只想在歷史書中出現？但他永遠不會達到目的……或至多以罪犯身份呈現。」

「我為我的國家感到自豪，我們擁有美麗的城市，偉大的人民。我們會一直戰鬥，並且獲勝。可是代價實在太大，所有死去的人……我們活在2022年，不是二次世界大戰。」禾朗連說，「我在哈爾科夫（Kharkov）、基輔和家鄉奧德薩（Odessa）都有朋友，每隔5分鐘便收到新訊息，實在令我難以承受。我只想用金錢或任何東西幫忙……」

禾朗連流落異鄉，現年53歲、1999至2003年間效力阿仙奴的烏克蘭守將盧茲尼（Oleh Luzhnyi），原本正計劃到英國展開教練生涯，但戰爭令他改變主意，決定留在家鄉隨時預備上戰場。烏克蘭被炸連日以來，他忙於在家鄉利沃夫（Lviv）的家與臨時防空洞之間穿梭，「戰事令無辜生命流失，家庭被拆散，我們全部人希望能盡快完結。」

烏克蘭所有18至60歲人士均可應召入伍，「每個人均已預備好戰鬥」。盧茲尼即使年紀不輕，阿仙奴的光輝歲月為他帶來知名度，烏克蘭人包括未看過他比賽的年輕一代對他極為敬重，若他加入軍隊，有望提升士氣。

42歲的禾朗連亦稱，「我不知道應否說出來，假如我現在身處烏克蘭，我手上或許已拿着槍炮。」全球體壇之中，擁有不少頂尖烏克蘭運動員和足球員，禾朗連、盧茲尼以外，AC米蘭一代射手舒夫真高早前已率先發聲。

大部分選手如美女柔道家Daria Bilodid一樣，呼籲戰爭停止。網球女將絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）索性採取進一步行動，她是蒙特雷公開賽（Monterrey Open）的頭號種子球手，原定明早（2日）與俄羅斯球手寶達寶娃（Anastasia Potapova）進行首圈比賽，為迫使賽會向俄羅斯及白俄羅斯（又稱：白羅斯）球手採取行動，周一（28日）宣布退賽。

延伸閱讀：

烏克蘭局勢｜柔道世界冠軍Daria Bilodid 網上發文祈求國家平安

網球｜烏克蘭女將一夕變難民 21歲美少女哭別父母成妹妹監護人

文章授權轉載自《香港01》