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空手道／生活一夕變調 文姿云烏克蘭好友怒斥「普亭下地獄」
烏克蘭空手道正妹塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga）與我國好手文姿云在去年東京奧運四強賽後，相互擁抱、暖心安慰，在台引起極大迴響。如今烏克蘭遭受俄羅斯入侵，塔莉歐卡頻頻在社群媒體砲轟俄國，心痛地表示自己好懷念過往平靜美好的生活，痛罵「普亭下地獄吧」。
東京奧運銀牌得主塔莉歐卡在四強戰擊敗文姿云，賽後他捧著文姿云的臉暖心安慰，這一幕擄獲台灣網友芳心，讓他獲得「女神」封號。而俄羅斯入侵烏克蘭已進入第六天，塔莉歐卡也在個人IG發文聲援自己的家鄉，呼籲各國運動員站出來力挺烏克蘭。
塔莉歐卡昨在IG發文：「我的生活從此改變了，今天是惡夢的第六天，我祈禱這場惡夢可以趕快結束，讓我們或下一代找出真相──為什麼會發生這一切？為什麼炸彈、飛彈、坦克車和直升機這些東西會出現在我的國家？每晚睡前都不知道明天一早我們能不能安然地醒來，因為沒有人知道飛彈會打到哪裡。每天早上聽到的都是哪裡被摧毀、死傷等糟糕的消息。」
塔莉歐卡也透露，自己目前和丈夫住在庇護所，並表示自己總會不斷想起過往的美好生活，還有從前規畫好的未來藍圖，如今卻被破壞得體無完膚，「我還是很害怕此起彼落的爆炸聲，這一切都是多虧了我們的『好鄰居』。」
塔莉歐卡也感謝支持他們並提供幫助的朋友，而後話鋒一轉，砲轟挺俄網友，「有些人認為這場戰爭和死亡是我們烏克蘭應得的，無辜的人民只是被自己人誤殺，還說俄羅斯和白羅斯的士兵不會去傷害平民……這些全都是屁話，和你們家普亭一起下地獄吧！！！你們都不是人！！！」
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