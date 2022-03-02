快訊

打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄國遭體壇制裁代價大 滑冰、田徑兩項目影響最大

中央社 / 巴黎1日綜合外電報導
俄羅斯今天持續因為入侵烏克蘭一事在體育方面付出沉重代價，遭到禁賽的體育項目如滾雪球般愈來愈多，其中最痛苦的打擊可能來自滑冰和田徑。 美聯社
俄羅斯今天持續因為入侵烏克蘭一事在體育方面付出沉重代價，遭到禁賽的體育項目如滾雪球般愈來愈多，其中最痛苦的打擊可能來自滑冰和田徑。 美聯社

羅斯今天持續因為入侵烏克蘭一事在體育方面付出沉重代價，遭到禁賽的體育項目如滾雪球般愈來愈多，其中最痛苦的打擊可能來自滑冰和田徑

法新社報導，俄羅斯和白俄羅斯網球選手依然能在WTA、ATP和大滿貫賽上出賽，但他們的隊伍被暫停參加台維斯盃（Davis Cup）和金恩夫人盃（Billie JeanKing Cup）賽事。

俄羅斯向來是花式滑冰強國，今年在北京冬季奧運上奪下6金，包括2面花滑金牌，如今他們的滑冰選手也被禁止參與所有賽事。

這使得俄羅斯選手無法參加3月在法國蒙貝列（Montpellier）舉行的世界花式滑冰錦標賽。

俄國與白俄田徑運動員今天晚間被禁止參加今年的世界田徑錦標賽室內賽與室外賽。

根據英國「鏡報」（The Mirror）報導，世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）表示：「任何認識我的人都明白，因為政府的行為而制裁運動員是不合常理的，但體壇必須站出來。」

白俄羅斯因為充當俄國部隊攻擊鄰國烏克蘭的發射台而招致國際譴責，因此白俄運動員同樣遭到懲罰。

滑冰和田徑遭禁，對俄羅斯來說堪稱重大打擊，在總統蒲亭（Vladimir Putin）執政下的俄國曾利用體育作為塑造國內外形象的強大力量。

蒲亭擔任總統期間，俄國曾於2014年在索契（Sochi）舉行冬季奧運，也曾於2018年主辦過世界盃足球賽。

羅斯 田徑 花式滑冰

延伸閱讀

蘋果暫停在俄羅斯銷售產品 Nike也停止在俄網路販售

俄羅斯將調100億美元出手救股市 一如2008年金融危機時

關切俄羅斯侵略烏克蘭 蘋果宣布在俄停售所有商品

俄債大跌 四國銀提列損失

相關新聞

蒙特雷女網／拍落俄小將 烏克蘭名將宣布捐出獎金

穿上代表家鄉烏克蘭的黃色與藍色球衣，世界排名第15名的烏克蘭女網好手史維托莉娜（Elina Svitolina），今天在...

蒙特雷女網／烏克蘭女將披藍黃戰袍：國家在我的肩膀上

俄羅斯發兵入侵烏克蘭，遭到全球撻伐，國際體壇也紛紛出面抵制，職業網球ATP、WTA也在今日跟進，宣布俄羅斯、白俄球員必須改以中立選手身份才能出賽。先前才呼籲網壇要有所制裁的烏克蘭「一姊」史維托莉娜（E

網球／「要在普亭墳墓跳舞」 烏克蘭好手從軍記錄戰爭點滴

這一切都很難想像，不到2個月前還馳騁於澳網賽場上的烏克蘭選手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）如今不拿球拍改拿槍，決心投入軍隊抵抗俄羅斯侵略，這幾日他在社群平台更新近況，昨（1日）更向俄羅斯總統普亭放話：「我們要在你的墳墓上跳舞。」

空手道／生活一夕變調 文姿云烏克蘭好友怒斥「普亭下地獄」

烏克蘭空手道正妹塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga）與我國好手文姿云在去年東京奧運四強賽後，相互擁抱、暖心安慰，在台引起極大迴響。如今烏克蘭遭受俄羅斯入侵，塔莉歐卡頻頻在社群媒體砲轟俄國，心痛地表示自己好懷念過往平靜美好的生活，痛罵「普亭下地獄吧」。

足球／烏克蘭名將一夜失業 前利物浦鋒將帶家人逃出莫斯科

烏克蘭的戰事，最受影響絕對是手無寸鐵的平民，曾效力利物浦的烏克蘭前鋒禾朗連（Andriy Voronin）正是其中一人。儘管他的3季英超生涯表現平平，他一頭飄逸金髮相信仍令人難以忘懷。

俄國遭體壇制裁代價大 滑冰、田徑兩項目影響最大

俄羅斯今天持續因為入侵烏克蘭一事在體育方面付出沉重代價，遭到禁賽的體育項目如滾雪球般愈來愈多，其中最痛苦的打擊可能來自滑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。