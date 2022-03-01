聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／生活被摧毀 烏克蘭女將籲WTA取消俄國賽事
祖國遭俄羅斯入侵，讓世界排名49的烏克蘭網球女將柯莉塞娃（Marta Kostyuk）疾呼，要求WTA即刻取消在俄羅斯舉辦的所有賽事。
柯莉塞娃在推特上表示，烏克蘭正遭受殘酷攻擊，「炸彈和火箭襲擊我們的房子、殘害人民，摧毀我們的生活。」她為WTA沒有相對應的制裁措施表達訝異與不滿，要求WTA、ATP和ITF追隨國際奧會（IOC）建議，讓俄羅斯和白俄羅斯選手只能以「中立」運動員身分參賽，不能展示任何和國壓相關的標誌、顏色和國旗。
ITF已宣布，取消在俄羅斯的賽事，今年在白俄羅斯也不會舉辦賽事，同時將原本4月在烏克蘭的比賽延後，WTA則是還沒相關聲明和決定。
世界排名15的烏克蘭「一姊」史維托莉娜（Elina Svitolina），本周在墨西哥蒙特雷的首戰就是面對俄羅斯對手，她已表明只要對上俄羅斯和白俄羅斯選手就部會上場，直到網球組織有相關動作，但她也表示，並不責怪任何俄羅斯選手，且向勇敢表達立場的俄羅斯及白俄選手致敬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言