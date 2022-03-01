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網球／生活被摧毀 烏克蘭女將籲WTA取消俄國賽事

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
烏克蘭網球女將柯莉塞娃。 美聯社
烏克蘭網球女將柯莉塞娃。 美聯社

祖國遭俄羅斯入侵，讓世界排名49的烏克蘭網球女將柯莉塞娃（Marta Kostyuk）疾呼，要求WTA即刻取消在俄羅斯舉辦的所有賽事。

柯莉塞娃在推特上表示，烏克蘭正遭受殘酷攻擊，「炸彈和火箭襲擊我們的房子、殘害人民，摧毀我們的生活。」她為WTA沒有相對應的制裁措施表達訝異與不滿，要求WTA、ATP和ITF追隨國際奧會（IOC）建議，讓俄羅斯和白俄羅斯選手只能以「中立」運動員身分參賽，不能展示任何和國壓相關的標誌、顏色和國旗。

ITF已宣布，取消在俄羅斯的賽事，今年在白俄羅斯也不會舉辦賽事，同時將原本4月在烏克蘭的比賽延後，WTA則是還沒相關聲明和決定。

世界排名15的烏克蘭「一姊」史維托莉娜（Elina Svitolina），本周在墨西哥蒙特雷的首戰就是面對俄羅斯對手，她已表明只要對上俄羅斯和白俄羅斯選手就部會上場，直到網球組織有相關動作，但她也表示，並不責怪任何俄羅斯選手，且向勇敢表達立場的俄羅斯及白俄選手致敬。

羅斯

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