足球／切爾西俄羅斯老闆受烏克蘭委託 協助促成雙方和談

中央社 / 台北1日電
超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇。 路透
超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇。 路透

根據路透社報導，英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇，日前接受來自烏克蘭的請求，協助促成雙方和平談判，並希望能終止俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動。

俄羅斯在2月24日對烏克蘭展開「特殊軍事行動」，派兵襲擊烏克蘭，至今已造成大批人民流離失所，傷亡逾千，不少國際體育運動組織也紛紛抵制俄羅斯，FIFA（世界足球總會）與UEFA（歐洲足球聯盟）共同宣布，將暫時禁止俄羅斯參加任何賽事。

現年55歲阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），是英超豪門俱樂部切爾西隊的老闆，而他同時也擁有以色列國籍，是俄羅斯的傳奇富商，根據富比士之前估算，他的身價超過133億美元（約新台幣3734億）。

「我可以確認烏克蘭的確有和阿布拉莫維奇接觸，希望他能幫忙促成和平解決，從那之後，他一直都在盡力提供協助。」阿布拉莫維奇的發言人除證實這項消息外，也強調考量事情的嚴重性，他們才一直沒有發表任何評論。

路透社引述消息來源表示，表示烏克蘭一直希望找到有力人士出面，協助促成和平解決的方案，在猶太社群的推薦下，才找到阿布拉莫維奇。

這名消息來源者也說：「目前並不清楚阿布拉莫維奇的影響力有多少，因為俄羅斯並不是單靠一個巨商就能影響他們政治決定的國家。」

俄羅斯與烏克蘭的談判已於昨天開始，不過第1次協商沒有任何具體結果。

羅斯 布拉 英超

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