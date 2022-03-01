東海岸運動觀光活動登場 來長濱吃辦桌強勢回歸

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處「2022東海岸運動觀光系列活動」將陸續登場，包含全年性「馬到成功168自行車遊程」，以及即將於5月1日舉辦之「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月12日辦理之「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」。

東管處特別於今天召開全國記者會，會中並邀請三鐵選手張家豪，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處林維玲說：「疫情終於趨緩，現在正是出遊的好時機，無論三月開始的馬到成功自行車活動、五月長濱雙浪金剛馬拉松、六月秀姑巒溪泛舟鐵人三項比賽，東海岸已經準備好迎接這波觀光熱潮，歡迎大家安心出遊。」

東管處自2021年起與旅行社合作推出之「馬到成功168自行車遊程」，從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回約168公里，迄今已超過1500人次參與。遊程最大特色是利用電動輔助自行車，並在導覽兼領騎人員的帶領下，遊客可慢速輕鬆騎乘在台11線，享受海風吹拂及山海美景。

迎著日出，奔馳在稻浪及太平洋海浪中一直是長濱雙浪金剛馬拉松最大的特色，今年金剛馬將於5月1日於台東縣長濱鄉長濱國小出發，賽制包含全馬組42.195公里、半馬組21公里、樂活組7.5KM，跑者可恣意享受金剛大道及太平洋的遼闊景緻，由鄉內各部落居民組成的熱情特色啦啦隊，卯足全力在路口、跑道沿線，為跑者加油打氣；另令跑友稱許的配速員今年也將持續配置，讓跑友可適時調解步速達成個人目標。

往年台東縣長濱鄉公所於活動前一晚舉辦的「來長濱吃辦桌」，前2年因疫情關係取消辦理，今年也將強勢回歸，並配合疫情改以Buffet形式，讓選手們透過這次活動，享受在地的美食饗宴，詳細資訊請密切注意後續活動辦法。

因為疫情已連續兩年取消之「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，今年將於6月12日早上於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發。此項為全國獨一無二不會游泳的選手也可參與的三鐵賽事，是由泛舟、路跑、單車三項運動組成的挑戰。活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組（2-3人接力完成），參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。