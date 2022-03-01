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滑冰／ISU加入禁賽俄羅斯行列 冬奧金牌無緣世錦賽
俄羅斯上周入侵烏克蘭，體育界紛紛展開制裁，國際奧會（IOC）建議禁止俄羅斯及白羅斯運動員參加體育賽事，國際足總（FIFA）和歐足聯也宣布，禁止俄羅斯國家隊及俱樂部參加所有聯盟旗下的賽事，國際滑冰總會（ISU）今天也宣布，禁止所有俄羅斯和白俄羅斯選手參加接續賽事。
ISU發表的聲明中指出，ISU聲援所有受到烏克蘭衝突的人民，「我們的想法是，和烏克蘭人民及國家同在。」
ISU大動作禁賽，對花式滑冰影響尤其大，上月剛結束的北京冬奧花式滑冰女子金牌就是俄羅斯好手謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova），她深陷禁藥風波的隊友瓦莉娃（Kamila Valieva）也是花式滑冰明星，但現在都無法參加本月底在法國蒙彼利埃舉行的世錦賽。
國際排球聯合會（FIVB）今天也宣布，在俄羅斯入侵烏克蘭後，「不可能準備在俄羅斯的世錦賽」，因此剝奪俄羅斯今年8月和9月的男排世錦賽主辦權，將另尋接辦的國家和城市。
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