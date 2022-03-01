鐵人三項／邊運動邊賞美景 東海岸系列活動即將開跑

「2022東海岸運動觀光系列活動」即將開跑，包括全年性「馬到成功168自行車遊程」、5月1日的「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月12日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，即日起陸續開放報名。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（東管處）自去年開始，推出「馬到成功168自行車遊程」，從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回長達168公里，不過在電動輔助自行車以及導覽兼領騎人員的帶領下，民眾可以慢速輕鬆騎乘在台11線，享受海風吹拂及山海美景。

另外觀光局推出的「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，東管處將於3月26日辦理東海岸路線玩騎認證活動，邀請民眾完成這條路線軌跡圖，活動將免費電動輔助自行車、輕食午餐及補給品給參與騎乘民眾，完成後能獲得東海岸路線玩騎認證勳章一枚、台11限量伴手禮，將於3月2日上午10時至23日開放報名。

今年金剛馬拉松將於5月1日從台東縣長濱鄉長濱國小出發，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，跑者可恣意享受金剛大道及太平洋的遼闊景緻。往年台東縣長濱鄉公所於活動前一晚舉辦的「來長濱吃辦桌」，前2年因疫情關係取消辦理，今年也將強勢回歸，並配合疫情改以Buffet形式，讓選手們透過這次活動，享受在地的美食饗宴。

因疫情已連續兩年取消的「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，今年將於6月12日在花蓮秀姑巒溪遊客中心出發。此項為全國獨一無二不會游泳的選手也可參與的三鐵賽事，是由泛舟、路跑、單車三項運動組成的挑戰，參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計共67.6公里，沿途經過花蓮瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。為了提升選手便利性，今年更提供單車租借服務。

為了響應環保，今年二場賽事將原本免費提供給選手的紀念衫改為免費提供印有賽事Logo的環保手杯，紀念衫將改由選手報名時加購。長濱雙浪金剛馬拉松報名至4月1日截止，秀姑巒溪泛舟鐵人三項報名至5月6日，歡迎各界好手與民眾把握時間踴躍揪團報名參加。