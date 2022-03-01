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網球／反對暴力戰爭！俄羅斯一姊公開譴責普亭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
羅斯網球「一姊」帕莉歐申可娃。 歐新社
羅斯網球「一姊」帕莉歐申可娃。 歐新社

羅斯入侵烏克蘭邁入第5天，俄羅斯網球「一姊」帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）今天公開發聲對抗俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），稱入侵烏克蘭是普亭個人野心，卻剝奪了人民的未來。

在俄羅斯，全國有上千名抗議者被拘留，還有抗議者被穿著防爆裝備的警察帶走，數年來還有數十名記者遭毆打或傷害，但帕莉歐申可娃仍透過社群平台表達反對普亭的意見。

帕莉歐申可娃表示，從孩提時期就開始打網球，終其一身都代表著俄羅斯出賽，俄羅斯是自己的祖國和故鄉，但她現在卻陷入全然害怕，就和她的家人和朋友一樣，「但我不怕表明立場，我反對戰爭和暴力。」

「個人野心或政治動機不能為暴力辯護，這不僅剝奪了我們的未來，也帶走孩子的未來。」帕莉歐申可娃表示，不知如何在目前處境下提供什麼幫助，自己只是銘網球員，並非政治家和公眾人物，也沒相關經驗，「我只能公開表達反對意見，公開談論。」

「停止暴力，停止戰爭。」帕莉歐申可娃寫道。

世界排名14的帕莉歐申可娃是俄羅斯「一姊」，除了她公開發聲，上周男網好手羅布雷夫（Andrey Rublev）在杜拜公開賽4強賽奪勝後，直接在鏡頭寫下「拜託，不要戰爭」，用實際行動表達訴求。

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