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國際奧會提議禁止俄羅斯選手參賽 美國表支持
俄羅斯入侵烏克蘭後，體壇相繼祭出制裁，國際奧會（IOC）執行委員會建議各運動聯盟禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，也禁止兩國官員出席賽事活動。美國對此表示支持。
國際奧會說，執行委員會這項決定，是「為了維護全球運動比賽誠信精神，也為了所有參賽人員的安全著想」。
俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee）不同意國際奧會這項提議，並說這項決定抵觸了國際奧會規範文件及奧林匹克憲章。
美國奧會則對國際奧會的提議，表達支持之意。
美國奧林匹克和帕拉林匹克委員會（US Olympicand Paralympic Committee）在聲明中表示，他們支持國際奧會提議，暫停俄國選手參賽，也呼籲此項禁令應包括本週在北京舉行的冬季帕拉林匹克賽事。
此外，俄羅斯也被逐出國際足球總會世界盃（FIFAWorld Cup）比賽，國際足球總會（FIFA）與歐洲足球總會（UEFA）發布聯合聲明說，暫停俄國選手參賽，直到「另行通知為止」。
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