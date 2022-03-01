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國際奧會提議禁止俄羅斯選手參賽 美國表支持

中央社 / 華盛頓28日綜合外電報導
國際奧會提議禁止俄羅斯選手參賽。 美聯社
國際奧會提議禁止俄羅斯選手參賽。 美聯社

羅斯入侵烏克蘭後，體壇相繼祭出制裁，國際奧會（IOC）執行委員會建議各運動聯盟禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，也禁止兩國官員出席賽事活動。美國對此表示支持。

國際奧會說，執行委員會這項決定，是「為了維護全球運動比賽誠信精神，也為了所有參賽人員的安全著想」。

俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee）不同意國際奧會這項提議，並說這項決定抵觸了國際奧會規範文件及奧林匹克憲章。

美國奧會則對國際奧會的提議，表達支持之意。

美國奧林匹克和帕拉林匹克委員會（US Olympicand Paralympic Committee）在聲明中表示，他們支持國際奧會提議，暫停俄國選手參賽，也呼籲此項禁令應包括本週在北京舉行的冬季帕拉林匹克賽事。

此外，俄羅斯也被逐出國際足球總會世界盃（FIFAWorld Cup）比賽，國際足球總會（FIFA）與歐洲足球總會（UEFA）發布聯合聲明說，暫停俄國選手參賽，直到「另行通知為止」。

羅斯

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