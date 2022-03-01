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網球／梅德維夫才剛當上球王 ITF考慮禁止俄選手打大滿貫賽

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯好手梅德維夫才剛成為世界球王，烏克蘭網球協會提議，俄國選手一律不可參加未來大滿貫賽事。 美聯社。
俄羅斯好手梅德維夫才剛成為世界球王，烏克蘭網球協會提議，俄國選手一律不可參加未來大滿貫賽事。 美聯社。

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）靠著約克維奇（Novak Djokovic）在杜拜意外提前出局，正式登上男單世界第一的寶座，不國由於國際局勢，烏克蘭網球協會提議，俄國選手一律不可參加未來大滿貫賽事。

梅德維夫在昨日正式成為史上第27位球王，也終結了自2004年2月2日開始「Big4」長達18年的壟斷，不國由於俄羅斯入侵烏克蘭導致國際體壇紛紛祭出制裁，身為俄羅斯選手的梅德維夫，也快要成為被封殺的對象。

ITF（國際網球總會）日前宣布，無限期取消在俄羅斯舉辦的所有賽事，展現強硬的態度，不過烏克蘭網球協會認為這樣的制裁還不夠，強烈建議他們應該要連同禁賽俄羅斯選手，包括新任球王梅德維夫在內。

根據報導指出，一名烏克蘭網球協會的成員表示，「梅德維夫只要不能參加未來三項大滿貫賽事，他就不可能維持球王的寶座。」

俄羅斯 烏克蘭 杜拜

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