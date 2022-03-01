網球／俄羅斯被國際體壇制裁 俄選手：運動員變人質

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯女將波塔波娃。 歐新社
俄羅斯女將波塔波娃。 歐新社

國際奧會（IOC）日前建議各項運動賽事禁止俄羅斯、白俄羅斯參與，這讓俄羅斯女將波塔波娃（Anastasia Potapova）無奈發文，「我們這些職業球員目前都成為了當前局勢的人質。」

俄羅斯入侵烏克蘭，導致國際體壇紛紛祭出制裁，目前世界女子網球協會（WTA）也跟進，已經將官網關於俄羅斯球員的國旗和國籍移除，並且排名中查詢俄羅斯球員返回的也是無結果。

烏克蘭一姊史維托莉娜（Elina Svitolina）稍早在推特上，要求ATP、WTA以及ITF遵守IOC要求俄羅斯、白俄羅斯選手只能以中立運動員身分參賽，並且不得展示任何與國家有關的象徵、顏色、國旗、國歌的規定。

身為俄羅斯人的波塔波娃，也忍不住在社群上發聲，「基本上，我們在小時候就會選擇自己未來的路，當我還是孩子的時候，我的夢想就是打網球，而不是選擇國家或是選邊站，這很難向政界人士解釋，但對我來說，我追求的是場上勝利，我想打出最好的比賽，為我所追求的結果而戰。」

「但不幸的是，現在我們這些職業運動員基本上都變成當前局勢的人質，打網球是我們的選擇，也是我們的夢想，為此我們每天都去練習、不斷努力取得更好的成績，很抱歉我對政治其實很陌生，但是我反對悲痛、淚水和戰爭，和平才能讓世界團結，每個人都該保持人性，而孩子們也應該繼續懷有夢想。」

白俄羅斯 夢想 烏克蘭 國旗 人質

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