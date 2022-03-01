網球／被迫和家人分離 烏克蘭姐妹花在異地自力更生

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡帶著15歲的妹妹跟家人訣別前往法國後，仍不幸在里昂公開賽首輪出局。 圖取自IG
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡帶著15歲的妹妹跟家人訣別前往法國後，仍不幸在里昂公開賽首輪出局。 圖取自IG

21歲的烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）帶著15歲的妹妹（Ivanna）跟家人訣別前往法國後，仍不幸在里昂公開賽首輪出局，兩人在記者會上透露出對家人的思念。

目前排名120的雅絲特蓮絲卡，2020年初最高世界排名曾到第21，生涯共打下過3座WTA金盃，她在俄國入侵烏克蘭前兩天得到里昂公開賽的外卡資格，原本預計同行的父親只能留在家鄉，忍痛看著姐妹倆搭船離開烏克蘭。

雅絲特蓮絲卡姐妹兩人今在女雙首輪遇上西班牙賈西亞培瑞茲（Georgina Garcia-Perez）和瑞士克諾爾（Xenia Knoll）組合，妹妹伊凡娜在進場與退場時身上都披著烏克蘭的國旗，表示心和祖國同在，可惜最終以2：6、4：6兩盤就遭淘汰。

雅絲特蓮絲卡表示，自己已經連續三個晚上都睡不著覺，「我為妹妹的表現感到驕傲，但同時因為現在烏克蘭的情勢，我們實在沒什麼精神打球。」

雅絲特蓮絲卡也坦承突如其來的戰爭導致她被迫成長，「以往比賽都有父母陪同，現在這個責任落在我肩上，我必須照顧伊凡娜，我以為她為榮。」

雅絲特蓮絲卡明天會進行單打賽事，對手來自羅馬尼亞的博格丹（Ana Bogdan），「雖然現在無法完全專心在網球上，但我的國家以及所有試著活下來的烏克蘭人民就是我最大的動力。」

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