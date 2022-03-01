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網球／烏克蘭一姊拒絕出賽 要求WTA對俄國選手採取行動

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭一姊史維托莉娜今日發表聲明表示，若俄羅斯選手未保持中立身分參賽，她將選擇退出比賽。 歐新社
烏克蘭一姊史維托莉娜今日發表聲明表示，若俄羅斯選手未保持中立身分參賽，她將選擇退出比賽。 歐新社

烏克蘭一姊史維托莉娜（Elina Svitolina）原定參加本周開打的墨西哥蒙特雷公開賽，由於首輪對手剛好是俄羅斯選手波塔波娃（Anastasia Potapova），她今日發表聲明表示，若對方未保持中立身分參賽，她將選擇退出該賽事。

俄羅斯上星期對烏克蘭發動軍事入侵，許多運動員紛紛發聲譴責俄羅斯，史維托莉娜當然也相當心疼祖國，日前先將比賽獎金捐給烏克蘭軍方與人道救援組織，今日再決定用行動聲援自己家鄉。

史維托莉娜稍早在推特上，要求ATP、WTA以及ITF遵守IOC要求俄羅斯、白俄羅斯選手只能以中立運動員身分參賽，並且不得展示任何與國家有關的象徵、顏色、國旗國歌的規定。

「在他們沒有採取任何行動之前，明天在蒙特雷的賽事以及未來的任何比賽，我都不會與俄羅斯或白俄羅斯的選手對戰。」

史維托莉娜強調，「我不怪俄羅斯的運動員，他們不需為俄羅斯入侵烏克蘭負責，我反而要先他們致敬，能夠勇敢表達自己反對戰爭的立場，他們的支持對我們來說很重要。」

白俄羅斯 烏克蘭 戰爭 國歌 國旗

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