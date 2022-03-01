羽球／力拚德國公開賽首冠 小戴IG上自我勉勵

世界羽聯（BWF）今（3／1）日將公布最新排名，戴資穎高居世界球后累積達205週，3月8日也將於德國羽球公開賽展開今年首站，不但要尋求該站首冠，更力阻日本好手山口茜4連霸。

去年12月西班牙世錦賽結束後，小戴留在台灣將近3個月都未出國，下星期終於迎來今年首戰，戴資穎已經長達8年未參加德國羽球公開賽，今年將以頭號種子再度參賽，籤表被分配在上半部，首輪將交手世界第35的美國華裔選手王苑力，過去2度對決，小戴都以直落二勝出。

戴資穎曾3度參加德國公開賽，不過卻從未奪冠，首次參賽是在2012年，當時在第一輪不敵日本好手後藤愛，隔年雖闖進8強，仍敗給地主好手申珂（Juliane Schenk）無緣晉級，2014年又是一次一輪遊，首輪慘遭泰國女將布沙南（Busanan Ongbamrungphan）淘汰。

戴資穎若能過關斬將，8強有可能與辛度狹路相逢，4強有機會遭遇瑪琳和陳雨菲，而新科世界冠軍山口茜將在該站尋求4連霸，這位第2種子分屬籤表下半部，要通過中國名將何冰嬌、泰國一姊依瑟儂、韓國天才少女安洗瑩、日本同胞奧原希望的重重難關，才有機會和小戴再度對決。

戴資穎昨日在個人Instagram上發文表示，「在出國前找時間看了這次超厲害的高雄燈會不然回來就沒啦，這個假日很充實又是練習又是看燈會和無人機，默默的就來到即將出發的日子，我一定會加油的。」