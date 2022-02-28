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法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

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「后翼棄兵」俄西洋棋大師支持普亭開戰 面臨總會紀律處分

聯合新聞網 / 綜合報導
國際西洋棋大師卡爾亞金力挺俄羅斯出兵而將面臨處分。 美聯社
國際西洋棋大師卡爾亞金力挺俄羅斯出兵而將面臨處分。 美聯社

現年32歲國際西洋棋大師級人物俄羅斯籍的卡爾亞金(Sergey Karjakin)，由於在個人推特公開宣布支持普亭烏克蘭開戰，「我支持你(普亭)，我們的統帥，全力保護俄羅斯和俄羅斯多民族人民的利益，消除威脅並建立和平。」由於這項宣示，國際西洋棋總會將給予紀律處分。

卡爾亞金是一名西洋棋「神童」，12歲又7個月獲得史上最年輕特級大師(grandmaster)稱號，在克里米亞出生的他，其實2009年以前都是代表烏克蘭參加比賽，後來轉籍俄羅斯成為公民。2014年他就支持俄羅斯吞併克里米亞的軍事行動。而他也一直視自己為俄羅斯人而非烏克蘭人，且對烏克蘭深惡痛絕，因此這次普亭的出兵，他認為是相當正確的事。

他在推文上說，「在這個艱難的時刻，在你(普亭)的領導下，我們的國家正在為頓涅次克和盧甘斯克人民共和國的安全而戰。也是為烏克蘭的非軍事化和去納粹化而戰，其統治政權為了其政治目標和野心，將整個歐洲和我們國家的安全置於危險之中。」

「我密切關注這次的行動以及我度過童年、學習下棋以及我的親戚仍然居住的地方。8年來，我們一直滿懷希望的等待，在基輔政權進行的種族滅絕行動中，能從無數砲擊和生命損失中被拯救出來。」

不過，國際西洋棋總會現任會長也是前俄羅斯副總理德沃爾科維奇(Arkady Dvorkovich)，則是對俄羅斯出兵採取制裁行動，禁止在俄羅斯、白俄羅斯舉辦國際賽事，也不允許兩國選手以國家名儀及使用國旗參賽，並停止贊助商與俄羅斯任何協議。因此，對於卡爾亞金的發文，總會將進行調查，並給予紀律處分。

俄羅斯 烏克蘭 普亭 克里米亞 基輔

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