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拳擊／烏克蘭3位拳王投入戰場 世界冠軍披上軍服亮相

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
洛馬琴科(左)穿上軍服。 洛馬琴科臉書
洛馬琴科(左)穿上軍服。 洛馬琴科臉書

烏克蘭遭到俄羅斯入侵，國人紛紛挺身而出悍衛家園，曾經在3個不同量級奪下世界冠軍的拳王洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko），今天在臉書秀出身披軍服的照片，展現保衛國家的決心。

洛馬琴科現年34歲，過去是世界頂級選手，曾在羽量級、超羽量級、輕量級奪冠，也代表烏克蘭在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運奪金；他今天宣布加入防衛作戰營，拿起武器對抗俄羅斯，不少網友十分欽佩他的勇氣。

烏克蘭首都基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko），過去也是世界重量級拳王，他和同為前重量級拳王的弟弟瓦拉基米爾（Wladimir Klitschko），最近也都投入對抗俄羅斯的行列，同樣引起極大矚目。

俄羅斯入侵烏克蘭時，洛馬琴科正在希臘，先飛到羅馬尼亞首都布加勒斯特，再回到烏克蘭家中；這3位拳王的愛國舉動受到國內拳壇高層讚揚，強調世界冠軍加入戰場，讓人感到驕傲，大家都以身為烏克蘭人為榮。

羅斯

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