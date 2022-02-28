足球／世界盃附加賽波蘭拒絕交手俄羅斯 俄足協反擊：不合法

俄、烏開戰，國際體壇也群起制裁俄羅斯，波蘭宣布拒絕下個月在世界盃足球賽資格賽歐洲區附加賽中與俄羅斯交手，俄國足球協會發出聲明反擊，這項決定並不合法。

國際足球總會（FIFA）已宣布，俄羅斯未來無法擁有主場比賽，必須在中立球場閉門進行，而且要用俄羅斯足協（RFU）的名義出賽，不准使用國旗、國歌。不過，即使如此，波蘭方面表示，不論是在中立區或是以俄羅斯足協名義，都拒絕與其比賽。

對此，俄羅斯足協發出聲明說，「目前，RFU尚未收到FIFA關於取消世界盃資格賽的任何信息，我們認為取消俄羅斯和波蘭國家隊之間的附加賽，以及隨後與瑞典與捷克之間勝隊的交手，沒有任何法律依據。RFU繼續為這些比賽做準備。」俄羅斯足協並強調，「我們為在俄羅斯境內舉辦任何足球比賽提供一切必要的保證，做好最高準備與遵守所有安全措施。」

俄羅斯是上屆世界盃東道主，以地主身分踢進8強，但整體實力在歐洲地區仍不算強隊，因此，本屆卡達世界盃歐洲區資格賽首輪10個分組未能取得晉級會內賽機會，落入12搶3的附加賽，最後分配與波蘭、瑞典、捷克一起爭奪一席資格，其中波蘭與俄羅斯先交手，獲勝再與瑞典、捷克勝隊競爭最後資格。若波蘭與俄羅斯這場比賽無法進行的話，將會導致最後由那一支球隊晉級會內賽資格的問題，也因此國際足總未想出解決辦法前，不敢冒然宣布取消俄羅斯資格。