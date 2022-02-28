體壇相繼制裁俄羅斯 專家：普亭恐因此失民心

俄羅斯過去幾年主辦數場國際體育盛事，為總統普亭贏來國內掌聲，但這位俄國領導人下令對烏克蘭發動攻擊，體壇相繼祭出制裁，專家認為，普亭這一決定可能會重挫其民望。

俄羅斯分別於2014年、2018年主辦索契冬季奧運會與國際足總世界盃（FIFA World Cup），操辦體壇重要活動成為莫斯科當局塑造俄國全球形象的有力工具。

然而，俄軍24日揮軍入侵烏克蘭，掀起西方國家多領域制裁；俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）主辦2022年歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）總決賽的權利遭取消，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）與歐洲足球總會（UEFA）據說每年4000萬歐元的贊助合約也被打上問號。

一級方程式（Formula One）的俄羅斯大獎賽（Russian Grand Prix）已被取消；現在也出現呼聲，要求把俄羅斯國家代表隊踢出2022年世足附加賽。

英國奧運協會（BOA）主席羅伯森（HughRobertson）則說，全面的體育抵制可能會影響普亭（Vladimir Putin）在俄國國內的地位，「體育對於專制政權而言極為重要」；他並說，代表隊參賽權存疑，將對俄國造成沉重打擊。

國際奧林匹克委員會（IOC）前行銷負責人潘恩（Michael Payne）告訴法新社：「一直以來，體育對社會有著巨大影響。」他舉南非種族隔離政策轉變為例，表示體育抵制與經濟制裁影響相當，前者可能更甚。

潘恩表示：「普亭或許不在意世界其他人對他的看法，但他必須在乎俄羅斯人民對他的看法。」

「失去人民的支持就玩完了，體壇的行動可能會對俄羅斯民眾產生非常重要的影響。」

俄羅斯男子網球好手盧布列夫（Andrey Rublev）日前贏得比賽後，在鏡頭前寫下「拜託，不要戰爭」；曾代表俄羅斯隊出賽45場的足球選手莫洛夫（FedorSmolov）也在社群媒體Instagram上貼出全黑照片，貼文寫下「向戰爭說不」。

潘恩說：「俄羅斯運動員向他們的國內粉絲發聲，只會進一步促使當地民眾質疑（國家）領導層的行為，並削弱國人對戰爭的支持。」

然而，另一位國際奧會前行銷主管勃恩斯（Terrence Burns）對體壇影響力持懷疑態度。

「（認為體壇行動能帶來影響）是在假設俄羅斯人確實看到、讀到且聽到『真的新聞』。我認為情況並非如此。（俄國）政府將把俄羅斯形塑成美國和西方主導全球重大陰謀的受害者。」

勃恩斯說，遺憾的是，運動員也必須因其國家政府的侵略行徑而遭受懲罰。羅伯森則表示，當烏克蘭人因家園戰火而無法參加比賽時，允許俄羅斯人參賽「在道德上令人無法理解」。

羅伯森說：「在過去幾天，（祭出的）政治、經濟和貿易制裁顯然會傷害西方國家及俄羅斯，但為了取得更大的善果，這是我們必須付出的代價。」

「俄羅斯入侵烏克蘭將衝擊體育，但無所作為或推諉的後果將更加嚴重。」