歐洲體壇團結 藉體育孤立俄國？

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲體壇都生氣了！競爭世界盃足球賽門票的附加賽中，捷克、波蘭、瑞典同聲開砲表示，不願與俄比賽，法足協建議直接禁止俄國踢世足；國際柔道聯會暫停普丁的柔道名譽主席地位，國際拳擊協會IBF、WBA等，全部禁止俄國舉辦賽事。

而上週末F1賽車也宣布取消俄羅斯站，歐洲球團曼聯與沙爾克04都取消與俄贊助商的合約，全歐大團結抗俄。

呼籲禁止俄踢世足

俄羅斯入侵烏克蘭不只在政壇上，在體壇上也犯了眾怒，根據《英國廣播公司》整理，從俄國上週正式進犯烏克蘭，體壇開始大動作，除了軟性的支持，如上週末有出賽的烏克蘭運動員都獲得鼓勵，體壇更全面封殺俄國體育。從最具影響力的足球開始，本來今年足壇俱樂部的最高殿堂歐冠決賽，將在俄國聖彼得堡舉行，遭到取消改於巴黎舉行。

無視俄國不滿，體壇各國繼續加碼封殺，原本俄羅斯將在三月底進行世界盃歐洲區附加賽，爭奪世界盃的門票，同組的捷克、波蘭、瑞典一同開砲，決定不和俄國交手，即便辦在中立場地也不同意，波蘭隊長萊萬多夫斯基提到，不能假裝什麼都沒發生。法國足協主席勒葛雷特更直言，應該直接禁止俄國踢世界盃。

體育孤立俄國

英足總表示，在俄羅斯入侵暴行後，可以預期的未來內，英絕不會跟俄羅斯踢比賽，並計劃本週與英國體育機構舉行會議，呼籲往後的國際賽事立場，探討更進一步、對俄羅斯的「體育孤立」。

據《天空體育》報導，相較於各國體壇，較保守的國際足協對此回應，初步手段是取消俄羅斯參加比賽的名義，意即俄羅斯將以會籍出賽（Russia Football Union），同時也會禁用俄的國旗，類似於蘇格蘭、威爾士等在國際足球，或是我國在國際賽事的做法。但這樣的軟性回應歐洲各國並不買單。

柔道、拳擊、F1賽車跟上

而作為柔道愛好者的俄國總統普丁，曾被授與黑帶八段，國際柔道聯會提到，鑑於戰爭影響，暫停普丁作為國際柔道名譽主席與推廣大使的榮譽。另外，IBF、WBA、WBC等拳擊協會一致宣布，就如同戰爭影響烏克蘭的賽事，同時禁止俄羅斯辦比賽。

商業價值不低的F1賽車上週也跟進，宣布取消俄羅斯站，原本有俄國贊助商Uralkali的哈斯車隊，也把車上的贊助商標誌、俄國國旗配色去掉，以純白車身上陣。

商業抵制

另外，體壇在商業部份也盡所能回擊俄國，歐洲體育報補充，英超豪門曼聯上週末表態，終止與俄國航空公司Aeroflot的贊助協議，一腳踢掉這個合作9年的商業夥伴，過去曼聯還常在歐戰移動時乘坐Aeroflot班機。

另一篇歐洲體育報提到，老牌球隊、德乙沙爾克04做法與曼聯相同，確定取消與俄羅斯天然氣公司GAZPROM的贊助，這家公司是俄國佔多數股權的國有公司，一直是足球界的大型贊助商、更是沙爾克04長期的胸前贊助商。

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