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足球／俄羅斯成為體育界的棄兒 面臨被逐出世足賽危機

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
俄羅斯2018年才風光舉辦世界盃足球賽，如今卻因開戰遭國際足壇抵制。 法新社
俄羅斯2018年才風光舉辦世界盃足球賽，如今卻因開戰遭國際足壇抵制。 法新社

國際足壇抵制俄羅斯的力道愈來愈強，衛冕世界盃足球賽冠軍的法國，要求制裁俄國的態度十分明顯，認為不能只是保持中立，必須拿出更實際的驅逐行動。

4年前在俄羅斯進行的世足賽，法國奪下隊史第2座冠軍，今年11月卡達世足賽將成為焦點；法新社今天在巴黎報導，俄羅斯入侵烏克蘭成為體育界的棄兒，面臨被逐出今年世足賽的聲浪。

這篇報導指出，法國足球協會主席勒格拉艾特（Noel Le Graet）主導​​「排除俄羅斯參賽」的要求，他說：「全球體壇、尤其是足球界，不能單單保持中立，我完全不會反對逐出俄羅斯。」

國際足球總會（FIFA）面對這波強烈反彈，目前做法是俄羅斯不能擁有主場，必須在中立球場閉門比賽，而且只能使用俄羅斯足協（RFU）的名義出賽，禁用國旗和國歌。

波蘭已經拒絕3月24日在世足歐洲附加賽和俄羅斯交手，也認為FIFA應該對俄羅斯祭出禁賽令，強調完全無法接受FIFA的做法。

英格蘭足球聯賽盃（EFL Cup）今天在倫敦溫布利球場進行決賽，利物浦最後靠PK戰擊敗切爾西封王；兩隊賽前不但亮出代表烏克蘭國旗的藍、黃色花束，當球場大螢幕亮出「足球站在一起」（Football Stands Together）時，所有人熱烈鼓掌，也有球迷高舉「你永遠不會孤獨」的布條支持烏克蘭。

世足賽 俄羅斯

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