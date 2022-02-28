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足球／FIFA不准俄羅斯使用國旗國歌 英格蘭加入抵制拒交手

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
國際足總（FIFA）還未決定，是否拔除俄羅斯參加世足附加賽的權利，但已宣布懲罰內容。 路透
國際足總（FIFA）還未決定，是否拔除俄羅斯參加世足附加賽的權利，但已宣布懲罰內容。 路透

俄羅斯入侵烏克蘭掀起國際抵制行動，繼波蘭、瑞典、捷克拒絕在2022年世足附加賽和俄羅斯交手後，英格蘭今天也加入拒絕俄國的行列。

英格蘭足球總會證實此事，發出聲明力挺烏克蘭，也譴責俄羅斯領導階層在入侵後犯下的暴行，強調「在可預見的未來」，英格蘭在所有層級的國際賽，都不會和俄羅斯交手。

世界盃足球賽11月將在卡達點燃戰火，波蘭預定3月24日在歐洲附加賽對決俄羅斯，瑞典、捷克同日交手，兩支勝隊5天後爭奪世足賽門票；從目前情勢看來，除非俄羅斯被取消參賽資格，這3國已經表明立場，絕對不願和俄羅斯同場較勁。

國際足球總會（FIFA）還未決定，是否拔除俄羅斯參加世足附加賽的權利，但已宣布懲罰內容，俄羅斯未來無法擁有主場比賽，必須在中立球場閉門進行，而且要用俄羅斯足協（RFU）的名義出賽，不准使用國旗、國歌。

包括波蘭、瑞典在內的部分國家，還是不滿FIFA的決定，認為應該直接判處禁賽；國際足協也在聲明中指出，如果情況未獲迅速改善，還是可能拔除俄羅斯的參賽權。

世足賽 俄羅斯

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