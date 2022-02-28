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PGA／本田菁英賽4輪平標準桿作收 潘政琮並列第16

中央社 / 台北28日電
潘政琮在PGA本田菁英賽最終輪繳出69桿，4輪合計以平標準桿的280桿作收，並列第16。 中央社
潘政琮在PGA本田菁英賽最終輪繳出69桿，4輪合計以平標準桿的280桿作收，並列第16。 中央社

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA本田菁英賽最終輪抓下5鳥、2柏忌外加1記雙柏忌，繳出69桿，4輪合計以平標準桿的280桿作收，並列第16。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本田菁英賽今天在佛羅里達州棕櫚灘花園展開最終回合競桿，奧地利選手史特拉卡（Sepp Straka）克服5桿落後，射下6鳥、2柏忌，打出66桿，在最終輪上演逆轉秀，4輪總桿數以低於標準10桿的270桿，成為美巡賽史上首位拿下冠軍的奧地利選手。

賽前帶著5桿優勢出發的美國選手柏格（Daniel Berger），最終輪狀況不佳，打出74桿，4輪合計273桿，拿下第4。

潘政琮前一站捷恩斯邀請賽以第9名作收，這次本田菁英賽前兩輪揮出70桿，連續2週比賽晉級。

潘政琮第3輪打出71桿，賽前排名暫居第28，今天從前9洞出發，儘管很快就在第2洞抓鳥，但隨後在第6洞苦吞雙柏忌，第8洞又領到柏忌。

潘政琮轉場後逐漸找回節奏，後9洞打下4鳥，僅在第17洞吞下柏忌，以69桿繳卡，也是4天以來最佳表現，4輪合計以平標準桿的280桿作收，並列第16名。

潘政琮 高爾夫

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