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舉重／培育出奧運金牌選手 吳再富教練傳出病逝各界不捨
著名前舉重國手、並培育出奧運金牌選手許淑淨的高雄文山高中吳再富教練，傳出於昨天病逝，享年51歲，令舉重界感到不捨。
吳再富妻子蔡惠婉於今天在臉書上向各界告知這個消息：
各位吳教練的親朋好友，
再富已在2022/2/27 下午，
不敵病魔離開我們，
雖然我們萬般不捨，
但他再也不會受病痛的折磨，
並隨菩薩前往西方極樂修行，
且永遠留在我們的心中，
吳教練ㄧ生為舉重付出，
並培育許多優秀選手，
可謂國家損失一位優秀的教練。
告別儀式日期會再通知各位。
吳再富為1996年奧運國手，並多次參與世錦賽、亞錦賽等重大賽事，在退出舉重選手生涯後，轉任高雄基層教練，後來在文山高中任職舉重教練，培育多名國手，包括來自雲林的許淑淨並在2012年（遞補）、2016奧運獲得金牌佳績。他一生為舉重付出，多次擔任國家隊教練，讓各界都為之不捨。
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