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舉重／培育出奧運金牌選手 吳再富教練傳出病逝各界不捨

聯合新聞網 / 綜合報導
吳再富教練傳出病逝，令各界不捨。 吳再畐臉書
吳再富教練傳出病逝，令各界不捨。 吳再畐臉書

著名前舉重國手、並培育出奧運金牌選手許淑淨的高雄文山高中吳再富教練，傳出於昨天病逝，享年51歲，令舉重界感到不捨。

吳再富妻子蔡惠婉於今天在臉書上向各界告知這個消息：

各位吳教練的親朋好友，

再富已在2022/2/27 下午，

不敵病魔離開我們，

雖然我們萬般不捨，

但他再也不會受病痛的折磨，

並隨菩薩前往西方極樂修行，

且永遠留在我們的心中，

吳教練ㄧ生為舉重付出，

並培育許多優秀選手，

可謂國家損失一位優秀的教練。

告別儀式日期會再通知各位。

吳再富為1996年奧運國手，並多次參與世錦賽、亞錦賽等重大賽事，在退出舉重選手生涯後，轉任高雄基層教練，後來在文山高中任職舉重教練，培育多名國手，包括來自雲林的許淑淨並在2012年（遞補）、2016奧運獲得金牌佳績。他一生為舉重付出，多次擔任國家隊教練，讓各界都為之不捨。

奧運 金牌 雲林

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