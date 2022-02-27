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柔道／體壇群起制裁俄羅斯 國際柔道總會取消普亭榮譽主席職務

聯合新聞網 / 綜合報導
國際柔道總會取消俄羅斯總統普亭(前)榮譽主席職務。 路透
國際柔道總會取消俄羅斯總統普亭(前)榮譽主席職務。 路透

由於俄羅斯烏克蘭發動戰爭，國際體壇紛紛展開制裁行動，國際柔道總會(IJF)宣布停止俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin) 榮譽主席職務，原因是他下令入侵烏克蘭。

「有鑑於烏克蘭發生的戰爭衝突，國際柔道總會宣布暫停普亭做為榮譽主席和大使的地位。」除了發出聲明外，國際柔道總會會長維澤爾(Marius Vizer)宣布5月在俄羅斯喀山舉行的活動取消。

69歲的普亭為柔道黑帶，且共同著作有「Judo: History, Theory, Practice」，個人對柔道相當熱愛。

此外，國際游泳總會(FINA)原本已宣布取消3月在俄羅斯彼得堡舉行世界男子水球錦標賽，以及喀山舉行的世界水上芭蕾與跳水巡迴賽，但對於下半年在俄羅斯舉行的世青賽及世錦賽兩場重大賽事，一直保持觀望態度，但在各方批評之後，傳出國際游泳總會已經決定更改比賽地點。

【中央社巴黎27日綜合外電報導】

國際柔道總會今天宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯總統普亭已被暫停國際柔道總會榮譽主席職務。

烏俄衝突已進入第四天，莫斯科命令軍隊「從各個方向」朝烏克蘭推進。西方國家26日晚採取新制裁措施，試圖削弱俄羅斯銀行業。

國際柔道總會（International Judo Federation）在聲明中說：「有鑑於正在烏克蘭進行的戰爭，國際柔道總會宣布暫停普亭（Vladimir Putin）總會榮譽主席和大使的身分。」

普亭是出色的柔道運動員，在2014年獲得柔道8段，在柔道運動中等級很高。自2008年以來，普亭一直擔任榮譽主席。

普亭非常喜歡以柔道和冰球保持身體健康。

俄羅斯 柔道 烏克蘭 普亭 戰爭

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