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網球／烏克蘭退役選手投軍抗俄 盧彥勳發文：敬佩和動容

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭網球好手斯塔霍斯基表示要從軍抗俄。 路透
烏克蘭網球好手斯塔霍斯基表示要從軍抗俄。 路透

俄、烏爆發戰爭，36歲的退役烏克蘭網球前好手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）表示，報名烏克蘭後備軍，從軍抵抗俄羅斯的侵略，他說：「我已經準備好把我的球拍換成槍，我不能坐以待斃。」對此，台灣好友盧彥勳聽到此一消息後，在臉書發文表達，「聽到Sergy參戰的消息心情難過震驚之外，也為他保衛國家的決心感到敬佩和動容。」

盧彥勳臉書全文：

聽到Sergy參戰的消息心情難過震驚之外，也為他保衛國家的決心感到敬佩和動容。

作為練習場上曾經一起搭檔的朋友、巡迴賽場上的戰友、再到一起作球員代表為爭取共識而努力，認識有二十年了。他是一位對不公平不合理的事情會積極爭取改變的人，不會因為對方多有權勢就退縮，所以他不斷替網球員爭取該有的權益，特別是排名較後段球員的環境。

曾經也聽過他討論烏俄間的事情，感受到他對國家受威脅的擔憂，最終看到他為國家做出這樣的決定一點也不意外，但也感到不捨。

我們都沒有立場評論其它國家之間的事務，更不希望有任何戰爭出現，但侵略的行為是無法被接受的，更何況是自己的國家遭遇這樣狀況！

現在的我心情百感交集，只祈求戰事趕快停止，我的朋友能勇敢應戰外，也能平安無事，祈求上帝的保佑🙏。

盧彥勳與斯塔霍斯基在場上的交集是在2007年夏威夷網球賽雙打搭檔過，當時兩人打進8強。至於單打方面，兩人曾在2017年法網首輪交手一次，由斯塔霍斯基直落三獲勝。

烏克蘭 俄羅斯 瑞士 基輔 匈牙利

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