網球／別再有戰爭了！俄名將連兩周奪冠

杜拜網賽4強賽奪勝後，俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）在鏡頭寫下「拜託別再有戰爭了」的心聲，今天決賽他再度迎接勝利，以6：3、6：4終結捷克黑馬維斯利（Jiri Vesely）的驚奇之旅，連兩周迎接金盃。

羅布雷夫前一站才在馬賽公開賽打下單、雙打金盃，當時他的雙打搭檔正是來自烏克蘭的莫查諾夫（ Denys Molchanov），不料轉戰杜拜後俄羅斯入侵烏克蘭，讓身為俄國人的他收到許多攻擊訊息，但他也說，自己遇到的狀況和烏克蘭處境根本無法相提並論。

今天決賽，羅布雷夫只花1小時又20分鐘就迎接單、雙打的13連勝，他笑說：「儘管很累，我覺得非常開心。」他透露到杜拜並沒任何預設，「我沒任何期待，我還想說，只要至少贏一輪就很神奇了，我就是帶著這樣的心情，我甚至沒想過有沒有不想碰到的對手。」

世界排名第7的羅布雷夫也提到，決賽對手維斯利從會外賽一路挺進，一路上都是面對頂尖對手，包括拍下塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），昨天4強賽和加拿大好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）也是歷經3盤大戰才出線，肯定也很疲累，「相信我，當你是擊敗這樣的對手，幾乎不可能好好站起來走路，而他還能夠上場比賽，他這星期表現真的很好。」

維斯利世界排名123，雖沒能成為賽史上第一位會外賽冠軍成員，他晉級路上拍下前冠軍巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）、小約和沙波瓦羅夫，仍是今年賽事最大驚奇。

收下亞軍的維斯利為杜拜旅程下了註解，他說：「對我來說這周是很瘋狂的旅程，從會外賽開始，我看到會內籤表，每場比賽都有不可思議的球員，我上場盡力表現，在拉鋸中突然就奪勝了，真的很瘋狂。」