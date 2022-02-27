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烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

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網球／溫網曾擊敗費爸一戰成名 烏克蘭退役選手投身軍隊抗俄

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭退役選手斯塔霍斯基決定加入軍隊，抵抗俄羅斯的入侵。 圖取自IG
烏克蘭退役選手斯塔霍斯基決定加入軍隊，抵抗俄羅斯的入侵。 圖取自IG

俄羅斯入侵烏克蘭受到全球撻伐，體壇名人紛紛跳出來表達反戰，36歲的退役烏克蘭網球好手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）昨（26日）受訪時表示，已報名烏克蘭後備軍，將入伍抵抗俄羅斯的侵略，他說：「我已經準備好把我的球拍換成槍，我不能坐以待斃。」

現年36歲的斯塔霍斯基在2003年轉職業，生涯最高世界排名曾來到31名，拿下4次巡迴賽冠軍，上月澳網結束後，他才宣布高掛球鞋，替19年的職業生涯畫下句點。

說起斯塔霍斯基最為人知曉的一役，就是他在2013年溫網第二輪爆冷淘汰瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），中斷了費德勒連續36次晉級大滿貫八強的紀錄，當時的他僅排在世界第116名。

日前他接受《Sky News》訪問時談到，俄羅斯入侵那天，他們全家正在度假，後來他決定把妻小安置在匈牙利，獨自一人回到基輔

「我不能坐以待斃。」盡管斯塔霍斯基表示自己沒有過當兵的經驗，他仍決心投入軍中報效國家，「烏克蘭會分配武器給任何願意戰鬥的人。現在登記預備役的申請者越來越多，我想呼籲全世界，一起向俄羅斯政府施壓，幫助烏克蘭！」

烏克蘭 俄羅斯 瑞士 基輔 匈牙利

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