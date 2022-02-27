PGA／本田菁英賽第3輪 潘政琮繳71桿並列第28

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA本田菁英賽第3輪表現起伏，繳出4鳥、3柏忌，外加1記雙柏忌，打出71桿，3輪總桿數為高於標準1桿的211桿，暫時並列第28。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本田菁英賽今天繼續在佛羅里達州棕櫚灘花園展開第3回合賽事，美國選手柏格（Daniel Berger）維持前2輪手感，第3輪依舊表現穩健，打出2鳥、1柏忌的69桿，連3輪都繳出6字頭成績，3輪合計以低於標準11桿的199桿，以5桿優勢，獨居領先，明天將挑戰生涯第5座美巡賽冠軍。

潘政琮前一站捷恩斯邀請賽勇奪第9，本季第2度闖進前10，本週轉戰本田菁英賽，他去年曾在這項賽事拿下並列第3的佳績。

潘政琮今天第3輪從第1洞出發，前9洞遭遇亂流，僅射下1鳥，吞下2柏忌，外加1記雙柏忌。

潘政琮轉場後在第10洞再度領到柏忌，所幸隨後穩住陣腳，表現漸入佳境，在最後5洞進帳3鳥收尾，以71桿繳卡，3輪合計211桿，暫時並列第28。