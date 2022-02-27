網球／與家人訣別 烏克蘭女將逃到法國

在俄羅斯入侵烏克蘭的隔一天，21歲的烏克蘭女網將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）帶著15歲的妹妹搭上離開家鄉的船，和送姊妹倆遠行的爸爸告別；姊妹倆現在已安抵法國，但能否再和親人團圓，沒人能給答案。

目前排名120的雅絲特蓮絲卡，2020年初最高世界排名曾到第21，生涯打下過3座WTA金盃；她來自烏克蘭第三大城奧德薩（Odessa），離開家鄉前已經可以看到國家被煙霧繚繞，建築遭到攻擊。

當地周五，她的父親載著姊妹倆前往伊茲梅爾，已經有艘小船等待著姊妹倆；兩只行李已經是姊妹倆所有家當，父女最後在岸邊告別，父親說道：「我不知道戰爭何時會結束，但妳們一定要照顧彼此，為夢想奮鬥，建立起新生活，互相扶持。」最末還叮囑姊妹不需為家人擔心。

雅絲特蓮絲卡分享說，自己不斷自問：「這是電影還是現實呢？」她前一天還和家人共進晚餐，彼此談笑，她也為自己隔天的訓練煩惱著，現在卻不知道能否會再回到故鄉。

雅絲特蓮絲卡目前正在法國里昂，打算參加明天登場的里昂公開賽。她將這段經歷透過社群平台分享，她表示並不是要讓自己獲得關注，但想讓世界看到戰爭的影響，此舉也獲得許多各國網將聲援支持。

目前烏克蘭有9名女將排名在WTA前300名，ATP前300名中也有3名烏克蘭網將。烏克蘭「一姊」是目前排名15的史維托莉娜（Elina Svitolina）。史維托莉娜同樣來自奧德薩，目前定居在倫敦的她透過社群平台表示，戰爭讓自己心在淌血，盼大家能幫助止住戰爭。

19歲的烏克蘭小將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）今年澳網和雅絲特蓮絲卡打進女雙第三輪，單打排名世界15的她說：「如果俄羅斯停止戰鬥，就不會有戰爭，但若烏克蘭停止抗戰，就不會有烏克蘭了。」