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網球／一夕之間淪難民、成妹妹監護人 烏克蘭女將道盡戰爭殘酷

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡接受外媒專訪道盡戰爭的殘酷。 圖取自IG
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡接受外媒專訪道盡戰爭的殘酷。 圖取自IG

烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）近日接受美國媒體《ESPN》訪問，他描述自己與家人在俄羅斯轟炸家鄉時聽見炮聲隆隆的可怕經歷，也道出與家人分隔兩地的無奈與擔憂，祈禱不要再有戰爭：「我們沒必要自相殘殺」。

回想起戰爭發生前幾天，雅絲特蓮絲卡與多數烏克蘭人一樣，認為兩國不會真的開戰，他一如往常地和家人有說有笑地共進晚餐，心中還想著隔天的訓練，沒想到這樣的平靜美好一夕變調。俄羅斯凌晨入侵烏克蘭，雅絲特蓮絲卡在睡夢中驚醒，連忙與家人躲進地下室避難，他表示不斷聽到爆炸聲，有近、有遠，他不禁擔憂下一顆炸彈就會落向他們：「只要一顆炸彈和導彈，就可以讓我們從地球上消失。」

隔天，雅絲特蓮絲卡的父母決定將她和年僅15歲的妹妹送離烏克蘭，父親將她們送到港口，雅絲特蓮絲卡和妹妹流著淚向父親道別，隨後拖著沉重的行囊上船。這一次分別，不僅讓兩人成了難民，也讓僅21歲的雅絲特蓮絲卡被迫成為妹妹的監護人，她必須為了妹妹堅強，同時也要處理自己的情緒。

「這是電影？還是真的？」雅絲特蓮絲卡這幾日反覆思考著，畢竟一切來得太令人措手不及，「我很擔心我的父母、朋友和每一個烏克蘭人，要知道轟炸是什麼樣子，必須自己親身經歷過才會了解，但沒有人會想要經歷這樣的痛苦。」

烏克蘭 俄羅斯 炸彈 戰爭 父母

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