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網球／納達爾再勝梅迪維夫 打進墨西哥公開賽決賽

中央社 / 墨西哥阿卡普爾科25日綜合外電報導
網球好手納達爾（Rafael Nadal）。 新華社
網球好手納達爾（Rafael Nadal）。 新華社

西班牙網球名將納達爾今天在ATP墨西哥公開賽以6比3、6比3擊敗俄羅斯好手梅迪維夫，闖入決賽。梅迪維夫28日將登上世界球王，遺憾無法帶著這場賽事獎盃慶祝。

法新社報導，26歲的梅迪維夫（Daniil Medvedev）1月才在澳洲網球公開賽（Australian Open）決賽5盤大戰敗給35歲的納達爾（Rafael Nadal），今天仍未能復仇成功。

不過，由於現任世界球王塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）24日在杜拜網球錦標賽（DubaiChampionships）8強賽遭淘汰，使得梅迪維夫確定將登上球王寶座。

世界排名第5的納達爾，今年來戰績達到連續14勝。他明天將對上世界排名第12、擊退希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）打進決賽的英國好手諾瑞（Cameron Norrie），尋求生涯第4座墨西哥公開賽（Mexico Open）冠軍。

兩人過去交手過3次，都是納達爾勝出。

納達爾 梅迪維夫 Daniil Medvedev

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