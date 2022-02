高球／皇家盃詹世昌一桿進洞 挑戰亞巡賽生涯第4冠

台灣男子職業高爾夫好手詹世昌,今天在亞巡賽皇家盃高球賽第3輪猛打6鳥僅吞1柏忌,還演出一桿進洞的美技,以低於標準19桿的197桿獨走,將挑戰生涯在亞巡賽的第4冠。

總獎金40萬美元(約新台幣1119萬)的皇家盃高球賽,今年在泰國的大獎賽高爾夫俱樂部舉行,比賽共打4回合,台灣好手詹世昌展現絕佳狀態,從首輪起迄今一路保持領先,3回合打完他以1桿之差領先韓裔美籍選手金時煥(Sihwan Kim)。

詹世昌昨在後9洞大顯神威,除在短洞第16洞上演一桿進洞,又在收尾的第18洞獵鷹,後9洞總計只用了29桿,他在接受官網訪問時承認,他完全沒預期會打出1桿進洞,而他光在後9洞就進帳兩隻老鷹:「這是我生涯的最佳表現。」

前兩回合打完,詹世昌以低於標準14桿的130桿獨居領先,今天他延續高檔表現,一下場就連打2鳥,並在前9洞就進帳4個博蒂。

轉場後詹世昌雖在第11洞吞下今天的第1個柏忌,所幸他很快就在第13、14洞捕鳥止血,接下來則一路持平直至終場,以低於標準5桿的67桿完賽,也是他連續3回合繳出6字頭的成績卡。

詹世昌生涯共在亞巡賽拿過3冠,最近一次封王是去年11月同樣在泰國舉辦的藍峽谷錦標賽,目前還保有1桿優勢的他,明天將全力衝刺挑戰生涯的第4冠。

