快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

高球／皇家盃詹世昌一桿進洞 挑戰亞巡賽生涯第4冠

中央社 / 台北26日電
詹世昌。 ASIAN TOUR
詹世昌。 ASIAN TOUR

台灣男子職業高爾夫好手詹世昌，今天在亞巡賽皇家盃高球賽第3輪猛打6鳥僅吞1柏忌，還演出一桿進洞的美技，以低於標準19桿的197桿獨走，將挑戰生涯在亞巡賽的第4冠。

總獎金40萬美元（約新台幣1119萬）的皇家盃高球賽，今年在泰國的大獎賽高爾夫俱樂部舉行，比賽共打4回合，台灣好手詹世昌展現絕佳狀態，從首輪起迄今一路保持領先，3回合打完他以1桿之差領先韓裔美籍選手金時煥（Sihwan Kim）。

詹世昌昨在後9洞大顯神威，除在短洞第16洞上演一桿進洞，又在收尾的第18洞獵鷹，後9洞總計只用了29桿，他在接受官網訪問時承認，他完全沒預期會打出1桿進洞，而他光在後9洞就進帳兩隻老鷹：「這是我生涯的最佳表現。」

前兩回合打完，詹世昌以低於標準14桿的130桿獨居領先，今天他延續高檔表現，一下場就連打2鳥，並在前9洞就進帳4個博蒂。

轉場後詹世昌雖在第11洞吞下今天的第1個柏忌，所幸他很快就在第13、14洞捕鳥止血，接下來則一路持平直至終場，以低於標準5桿的67桿完賽，也是他連續3回合繳出6字頭的成績卡。

詹世昌生涯共在亞巡賽拿過3冠，最近一次封王是去年11月同樣在泰國舉辦的藍峽谷錦標賽，目前還保有1桿優勢的他，明天將全力衝刺挑戰生涯的第4冠。

詹世昌 高爾夫 皇家

延伸閱讀

孫藝真結婚前突點名台灣 「想去打高爾夫、吃小籠包」

上市就缺貨 英國女王伊麗莎白二世推出白金禧年紀念酒

遲來的正義 納粹掠奪的畫作71年後終於物歸原主

嚇到觀眾了！超帥氣男星私下竟是蒼老阿伯樣 判若兩人

相關新聞

網球／烏俄衝突加劇 國際網總無限期取消俄羅斯賽事

俄羅斯軍事入侵烏克蘭震撼全球，各國紛紛祭出經濟制裁，體壇也發聲譴責俄羅斯的行為，國際網球總會（International Tennis Federation, ITF）日前則開第一槍，宣布無限期取消在俄國舉行的所有賽事。

網球／與家人訣別 烏克蘭女將逃到法國

在俄羅斯入侵烏克蘭的隔一天，21歲的烏克蘭女網將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）帶著15歲的妹妹搭上離...

網球／一夕之間淪難民、成妹妹監護人 烏克蘭女將道盡戰爭殘酷

烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）近日接受美國媒體《ESPN》訪問，他描述自己與家人在俄羅斯轟炸家鄉時聽見炮聲隆隆的可怕經歷，也道出與家人分隔兩地的無奈與擔憂，祈禱不要再有戰爭：「我們沒必要自相殘殺」。

網球／別再有戰爭了！俄名將連兩周奪冠

杜拜網賽4強賽奪勝後，俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）在鏡頭寫下「拜託別再有戰爭了」的心聲，今天決賽他再...

PGA／本田菁英賽第3輪 潘政琮繳71桿並列第28

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA本田菁英賽第3輪表現起伏，繳出4鳥、3柏忌，外加1記雙柏忌，打出71桿，3輪總桿數為高...

冬奧／撲倒冰墩墩挨轟 隋文靜：只想抱抱但剎車不及

北京冬奧雙人滑冠軍、花樣滑冰運動員隋文靜在北京冬奧表演滑中「撲倒」冰墩墩的一幕引發熱議。部分網友批評這一行為很「過分」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。