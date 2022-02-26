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冰球／忠實支持者聲援反戰 NHL球星向總統喊話：拜託停戰
俄羅斯持續發射猛烈砲火攻擊，造成烏克蘭各地死傷慘重。過去曾公開表態支持俄國總統普亭（Vladimir Putin）的NHL華盛頓首都隊球星奧維琴根（Alex Ovechkin），也在看到遍地戰火後發表了反戰聲明，並沈重地向普亭喊話，希望兩國能和平相處。
36歲的華盛頓首都隊長奧維琴根一直以來都是俄國總統普亭死忠支持者，2017年還曾在社群上號召「普亭團隊」幫助競選，並貼出與總統普亭的合照寫道，「我從不隱藏我對總統的態度，我總是公開支持他。」近日被問到是否支持俄國開戰行動，奧維琴根無奈表示，「雖然他是我的總統，但這不是我能控制的事情，我是一名運動員。我希望一切都會很快完成，讓兩國盡快恢復和平的日子。」
對於現在的局勢他坦言相當艱難，「我在俄羅斯和烏克蘭有很多朋友，我們都不希望這場戰爭發生，祈禱戰爭趕快結束，大家都不想再看到有任何人受傷或是身亡。」身為普亭忠實支持者，他也向總統喊話，「請停止打仗了，不管是俄羅斯、烏克蘭或其他國家，我們都需要世界和平。」
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