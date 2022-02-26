快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冰球／忠實支持者聲援反戰 NHL球星向總統喊話：拜託停戰

聯合新聞網 / 綜合報導
曾是普亭忠實支持的NHL球星奧維琴根聲援反戰。 美聯社。
曾是普亭忠實支持的NHL球星奧維琴根聲援反戰。 美聯社。

俄羅斯持續發射猛烈砲火攻擊，造成烏克蘭各地死傷慘重。過去曾公開表態支持俄國總統普亭（Vladimir Putin）的NHL華盛頓首都隊球星奧維琴根（Alex Ovechkin），也在看到遍地戰火後發表了反戰聲明，並沈重地向普亭喊話，希望兩國能和平相處。

36歲的華盛頓首都隊長奧維琴根一直以來都是俄國總統普亭死忠支持者，2017年還曾在社群上號召「普亭團隊」幫助競選，並貼出與總統普亭的合照寫道，「我從不隱藏我對總統的態度，我總是公開支持他。」近日被問到是否支持俄國開戰行動，奧維琴根無奈表示，「雖然他是我的總統，但這不是我能控制的事情，我是一名運動員。我希望一切都會很快完成，讓兩國盡快恢復和平的日子。」

對於現在的局勢他坦言相當艱難，「我在俄羅斯和烏克蘭有很多朋友，我們都不希望這場戰爭發生，祈禱戰爭趕快結束，大家都不想再看到有任何人受傷或是身亡。」身為普亭忠實支持者，他也向總統喊話，「請停止打仗了，不管是俄羅斯、烏克蘭或其他國家，我們都需要世界和平。」

普亭 俄羅斯 烏克蘭 戰爭

延伸閱讀

車臣出兵支持俄國侵烏 還要烏克蘭道歉

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

俄羅斯大軍入侵…前烏克蘭總統決心捍衛國家 持AK-47步槍上街

後蘇聯30年…普亭為和平找定位 開戰後宣告終結

相關新聞

網球／烏俄衝突加劇 國際網總無限期取消俄羅斯賽事

俄羅斯軍事入侵烏克蘭震撼全球，各國紛紛祭出經濟制裁，體壇也發聲譴責俄羅斯的行為，國際網球總會（International Tennis Federation, ITF）日前則開第一槍，宣布無限期取消在俄國舉行的所有賽事。

網球／一夕之間淪難民、成妹妹監護人 烏克蘭女將道盡戰爭殘酷

烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）近日接受美國媒體《ESPN》訪問，他描述自己與家人在俄羅斯轟炸家鄉時聽見炮聲隆隆的可怕經歷，也道出與家人分隔兩地的無奈與擔憂，祈禱不要再有戰爭：「我們沒必要自相殘殺」。

足球／烏國球員掀衣反戰沒被給牌 主審暖心支持備受讚揚

烏俄戰火延燒至國際體壇，運動員紛紛挺身而出呼籲停止戰爭，其中效力於義甲的烏克蘭中場球員馬連洛夫斯基（Ruslan Malinovskyi）在比賽進球後，掀起上衣露出反戰標語「烏克蘭不要戰爭」，作出抗議行為的馬林諾夫斯基並沒有被主審給出黃牌，裁判默默支持的舉動也受到不少網友讚揚。

高球／台灣高爾夫重要推手 翁肇喜獲終身貢獻獎

中華民國高爾夫協會理事長王政松昨天於年度感恩餐會上，頒發「終身貢獻獎」予今年將年滿88歲的三商企業創辦人翁肇喜，表彰他在...

冰球／忠實支持者聲援反戰 NHL球星向總統喊話：拜託停戰

俄羅斯持續發射猛烈砲火攻擊，造成烏克蘭各地死傷慘重。過去曾公開表態支持俄國總統普亭（Vladimir Putin）的NHL華盛頓首都隊球星奧維琴根（Alex Ovechkin），也在看到遍地戰火後發表了反戰聲明，並沈重地向普亭喊話，希望兩國能和平相處。

反對俄羅斯發動戰爭 球員聲援烏克蘭「輸贏不重要了」

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注。運動場上，烏克蘭足球員慶祝進球時，掀起上衣秀出「烏克蘭不要戰爭」；俄羅斯網球選手在鏡頭上寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。