快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反對俄羅斯發動戰爭 球員聲援烏克蘭「輸贏不重要了」

中央社 / 洛杉磯25日專電
歐洲聯賽球迷在觀眾席上秀出藍黃配色的烏克蘭國旗「支持烏克蘭人民」。
歐洲聯賽球迷在觀眾席上秀出藍黃配色的烏克蘭國旗「支持烏克蘭人民」。

羅斯入侵烏克蘭引發全球關注。運動場上，烏克蘭足球員慶祝進球時，掀起上衣秀出「烏克蘭不要戰爭」；俄羅斯網球選手在鏡頭上寫字，「拜託不要戰爭」。

效力義大利足球甲級聯賽亞特蘭大隊（Atalanta）的中場球員馬連洛夫斯基（Ruslan Malinovskyi）24日在歐洲聯賽（Europa League）進球之後，對著鏡頭秀出白色內衣上黑筆手寫的「烏克蘭不要戰爭」，隊友紛紛上前與他擁抱打氣。

另一場歐洲聯賽，巴塞隆納隊對上拿坡里隊的賽事，雙方球員在比賽開始之前站在一起，共同舉著大型布條，上面寫著「停止戰爭」。

同樣在歐洲聯賽舞台，來自克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）球迷在觀眾席上秀出藍黃配色的烏克蘭國旗，標語寫著「支持烏克蘭人民」。

除了球員、球迷聲援烏克蘭，據美聯社（AP）報導，歐洲足球總會（UEFA）已經決定取消俄羅斯主辦2022年歐洲冠軍聯賽（Champions League）總決賽的權利。

職業網球的現任球王、來自俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）正在墨西哥比賽，他24日在贏球後的訪問中談到自己國家的情況，他說自己「支持和平」。

梅迪維夫說：「此時此刻，你才體認到網球有時候不那麼重要了。」

他說：「身為一名網球選手，我希望在全世界倡導和平。我們在這麼多不同國家比賽，從我年紀還小到現在打職業，我到過這麼多國家，聽到這樣的消息真的很難過。」

俄羅斯男子網球選手盧布列夫（Andrey Rublev）。 法新社
俄羅斯男子網球選手盧布列夫（Andrey Rublev）。 法新社

同樣來自俄羅斯，世界排名第7的男子網球選手盧布列夫（Andrey Rublev）在鏡頭前寫下「拜託，不要戰爭」。

人在杜拜比賽的盧布列夫在賽後記者會說：「此時此刻，你會瞭解我的比賽不重要了。這跟我的比賽無關，輸贏有什麼影響？因為現正發生的事情是如此的糟糕。你才瞭解到和平、相互尊重與團結一致對這個世界的重要。我們應該關懷這個地球，關懷彼此，這才是最重要的。」

曾代表俄羅斯隊出賽45場的足球選手莫洛夫（FedorSmolov）在社群網站Instagram上貼出全黑照片，貼文寫下「向戰爭說不」並附上心碎及烏克蘭國旗的表情符號。

羅斯 梅迪維夫 烏克蘭 俄羅斯

延伸閱讀

開戰Day3不斷更新／烏軍擊落1架俄羅斯軍用運輸機 機上有150名傘兵

面對烏克蘭局勢 中國「不會做什麼」與「會做什麼」

歐盟制裁計劃不含SWIFT 被德國阻止？

北約籲俄羅斯立即停火 啟動快速應變部隊捍衛安全

相關新聞

網球／烏俄衝突加劇 國際網總無限期取消俄羅斯賽事

俄羅斯軍事入侵烏克蘭震撼全球，各國紛紛祭出經濟制裁，體壇也發聲譴責俄羅斯的行為，國際網球總會（International Tennis Federation, ITF）日前則開第一槍，宣布無限期取消在俄國舉行的所有賽事。

網球／一夕之間淪難民、成妹妹監護人 烏克蘭女將道盡戰爭殘酷

烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）近日接受美國媒體《ESPN》訪問，他描述自己與家人在俄羅斯轟炸家鄉時聽見炮聲隆隆的可怕經歷，也道出與家人分隔兩地的無奈與擔憂，祈禱不要再有戰爭：「我們沒必要自相殘殺」。

足球／烏國球員掀衣反戰沒被給牌 主審暖心支持備受讚揚

烏俄戰火延燒至國際體壇，運動員紛紛挺身而出呼籲停止戰爭，其中效力於義甲的烏克蘭中場球員馬連洛夫斯基（Ruslan Malinovskyi）在比賽進球後，掀起上衣露出反戰標語「烏克蘭不要戰爭」，作出抗議行為的馬林諾夫斯基並沒有被主審給出黃牌，裁判默默支持的舉動也受到不少網友讚揚。

高球／台灣高爾夫重要推手 翁肇喜獲終身貢獻獎

中華民國高爾夫協會理事長王政松昨天於年度感恩餐會上，頒發「終身貢獻獎」予今年將年滿88歲的三商企業創辦人翁肇喜，表彰他在...

冰球／忠實支持者聲援反戰 NHL球星向總統喊話：拜託停戰

俄羅斯持續發射猛烈砲火攻擊，造成烏克蘭各地死傷慘重。過去曾公開表態支持俄國總統普亭（Vladimir Putin）的NHL華盛頓首都隊球星奧維琴根（Alex Ovechkin），也在看到遍地戰火後發表了反戰聲明，並沈重地向普亭喊話，希望兩國能和平相處。

反對俄羅斯發動戰爭 球員聲援烏克蘭「輸贏不重要了」

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注。運動場上，烏克蘭足球員慶祝進球時，掀起上衣秀出「烏克蘭不要戰爭」；俄羅斯網球選手在鏡頭上寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。