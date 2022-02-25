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高球／單季奪5冠 李玠柏包辦兩大獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李玠柏成今天2021年TPGA台巡賽年度獎項頒獎大贏家。(TPGA提供)
李玠柏成今天2021年TPGA台巡賽年度獎項頒獎大贏家。(TPGA提供)

去年終於終結長達6年的「冠軍荒」，高球好手李玠柏不鳴則已，從5月新豐仰德公開賽奪下冠軍開始，單季一口氣打下5座金盃，豐收年也讓他成今天2021年TPGA台巡賽年度獎項頒獎大贏家。

今天台巡賽年度頒獎和感恩餐會在台北國賓飯店舉行，有一百多位TPGA選手與比賽贊助廠商及貴賓出席此盛會，TPGA除了在年終感謝所有的贊助商，並舉行台巡賽年度四個獎項頒獎典禮，包括TPGA台巡賽年度獎金王及ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王及媒體評審團票選出的年度最佳球員獎、及年度最佳新人獎。

2020年的四個獎項頭銜難得一見地全歸王偉軒一人所得，2021年TPGA台巡賽獎金王競爭激烈，李玠柏奪下包括5月新豐仰德公開賽、9月南寶公開賽丶10月高雄公開賽丶11月仰德TPC錦標賽及2022年1月的台豐公開賽，最終贏得年度總獎金為新台幣459萬元，排名第二的洪健堯則贏得總獎金454萬元，由李玠柏摘下巡迴賽「獎金王」，並獲得年度最佳球員。

包辦年度兩大獎，李玠柏坦言是超乎預期。他透露每年目標都是為奪勝去準備，但能單季拿下5冠是始料未及。他提到，迎接豐收年前，自己也遇過瓶頸，「前6年都有機會爭冠，但沒贏，這是最挫折的，這種低潮對我打擊最大。」

他提到，每年其實都有登頂機會卻錯過，雖有低潮，但幾位高球前輩如盧建順和林文堂給自己很大信心，「前輩有說，你的球沒問題，你值得一座冠軍，他們的鼓勵幫助我很大。」

李玠柏認為，過去幾年自己體能和技術一直在進步，只是離冠軍始終差臨門一腳，去年仰徳奪冠後終於卸下心頭大石，也能更平常心面對每場比賽；2022年他預計8月赴美參加美巡次巡賽的資格考，上半年則會在亞洲努力。

蔡凱任在ThreeBond挑戰巡迴賽年度總獎金額為新台幣63萬5025元，與李玠柏分獲兩項巡迴賽獎金王頭銜，兩人分別獲得台灣福興工業提供的台巡賽年度獎金王與ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王球員各台幣30萬元獎金。

肇喜登峰巡迴賽今年共有6站，洪健堯奪得第一站信誼站與第六站封關站兩場冠軍，贏得總獎金150萬元，而李玠柏為148萬5250元，兩人獎金差距很小，最後洪健堯以超出14750元，拿下肇喜登峰巡迴賽年度獎金王，並額外獲得翁肇喜先生頒發10萬獎金。

林文堂

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