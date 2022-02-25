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俄羅斯入侵烏克蘭 文姿云挺好友：拜託停戰

中央社 / 台北25日電
文姿云。聯合報系記者曾智緯／攝影
文姿云。聯合報系記者曾智緯／攝影

羅斯對烏克蘭出兵，東京奧運空手道銅牌女將文姿云今天在社群媒體用烏克蘭名將特里加（Anzhelika Terliuga）的照片並寫下文字：「拜託停止這場戰爭，希望你們平安。」

特里加是目前空手道女子55公斤量級世界排名第1的名將，是名兼具亮麗外型與強悍實力的好手，也是文姿云最強勁的對手之一。

俄羅斯宣布對烏克蘭進行「特殊軍事行動」，目前造成近500人死傷，大批民眾流離失所，特里加也在個人IG上透露，很多人透過私訊問她是否安全，她回答：「當然不（No），我們怎麼會安全。」她也盼望各國可以串聯一起呼籲、停止戰爭。

文姿云透過限時動態表示，她從未感受到戰爭這麼近，雖然場上是對手，但下了場大家依舊關心彼此，她跟進好友的請託，也對外呼籲：「拜託停止這場戰爭，希望你們平安。」

文姿云 羅斯

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