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企業射箭／「小鋼砲」吳昱明膺選秀狀元 落戶新軍彰銀

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
新軍彰化銀行、台中銀行，分別選中吳昱明（左）和方婉婷（右），成為本屆的男、女狀元。圖／中華企業射箭聯盟提供。
新軍彰化銀行、台中銀行，分別選中吳昱明（左）和方婉婷（右），成為本屆的男、女狀元。圖／中華企業射箭聯盟提供。

中華企業射箭四年聯賽選秀今天登場，身高160公分的國體大「小鋼砲」吳昱明，被新軍「彰化銀行」以第一順位挑走，成為本屆選秀狀元，他也表示除了希望為彰化銀行爭取佳績外，也期待能夠入選世錦賽國手。

選秀會今天下午3時在體育聯合辦公大樓3樓大禮堂舉行，中華奧會秘書長徐孝慈、中華民國體育運動總會副秘書長陳威任、教育部體育署科長吳偉銘、中華企業射箭聯盟會長邱炳坤，以及各隊領隊和代表等貴賓與會。

今年共31名選手參加選秀，男子18名、女子13名，中華企業射箭聯盟也宣佈，彰化銀行正式成為企業射箭聯賽家族成員之一，隊伍從去年的5隊變成6隊。

選秀會依例行賽排名倒序進行，依序為台中銀行金隼射箭隊、新竹市愛山林射箭隊、台南射箭隊、新北凱撒射箭隊以及寒舍集團射箭隊。

擁有首輪選秀權的新軍彰化銀行、台中銀行，分別選中吳昱明和方婉婷，成為本屆的男、女狀元，狀元郎國體大新鮮人吳昱明是協會青年隊「畢業生」，企業聯賽二年加入協會青年隊的他，個人代表作是總統盃個人金牌，去年全中運率花蓮體中拿下高男團體銅牌，目前沒參加過國際賽，期待年底世錦賽選拔可以出線。

以「阿魏」魏均珩為學習對象的吳昱明說，中華男子射箭隊在2020東京奧運奪銀，讓他深受激勵，雖然身材劣勢讓外界不看好，但反而讓他更想證明自己可以，期待可以像教練幫他取的綽號「小鋼砲」一樣，在射箭闖出一片天。

今年企箭聯盟首度加入指名權及自由市場交易制度，企箭三年「至尊盟主」新竹愛山林射箭隊，只使用了今年新設的「指名權」，吸收在去年青年盃射箭賽高女反曲弓個人賽金牌、今年首度入選亞運國手的郭紫穎，其餘維持原班人馬。

自由市場則有兩筆交易，原寒舍集團的劉世緯將轉隊至台中銀行，另企箭三年選秀狀元、原台中銀行的隋昀瑾，今年將披上新北凱撒隊戰袍上場。

選秀 世錦賽 全中運

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