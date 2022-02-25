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柔道／被槍聲嚇醒！ 烏克蘭柔道女神向俄國喊話：停手吧

聯合新聞網 / 綜合報導
21歲的烏克蘭女將碧蘿蒂德心痛發文，祈求國家、家人能平安度過戰爭。 路透社
21歲的烏克蘭女將碧蘿蒂德心痛發文，祈求國家、家人能平安度過戰爭。 路透社

烏俄戰火持續蔓延，各地死傷慘重。面對家鄉正被摧殘，曾在東奧柔道48公斤級摘銅的烏克蘭選手碧蘿蒂德（Daria Bilodi）在IG心痛發文，並不敢置信寫下「戰爭真的開打了！」即便感到害怕，她仍替家人及國家祈禱，並向俄羅斯政府喊話，希望戰爭能到此結束。

烏俄開戰的那刻，碧蘿蒂德在ＩＧ上心痛寫下，「今天早上6點我從基輔的槍擊中醒來，我無話可說，我很害怕，我為我的家人和我的國家禱告。俄羅斯開始到處轟炸，戰爭一觸即發。直到最近，我都還不願意相信這是事實，為什麼要毀掉人們的生活？俄羅斯和白俄羅斯停下來吧！我們想要和平，我們只想要活下去。」字句間透露滿滿的無助。

出生於柔道世家的碧蘿蒂德，從小就在雙親耳濡目染下學習柔道。在16歲就一舉拿下柔道歐錦賽冠軍，隔年更在世錦賽封后，以17歲之齡寫下最年輕冠軍得主紀錄，並連續兩年稱霸世錦賽。在2020年東奧則一路挺進四強，擊敗以色列選手瑞尚尼（Shira Rishony），奪得銅牌。

實力與外貌兼具的她，也時常在社群平台分享美照，累積不少人氣。先前她也為烏克蘭聲援，在社群發起「＃Nowarinnukraine」（烏克蘭停戰）活動，呼籲外界一同集氣。

白俄羅斯 戰爭 柔道 烏克蘭 槍擊

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