足球／慘遭烏俄戰爭波及 基輔巴西籍球員困在飯店等救援

俄羅斯於台灣時間24日上午吹起戰爭號角,全面入侵烏克蘭,造成各地死傷慘重。此衝突也連帶影響國內體育賽事,烏克蘭足球超級聯賽宣布全面停賽,而基輔迪納摩的所有球員都被困在飯店中動彈不得,陣中的巴西籍外援球員甚至絕望地拍攝影片,向外界請求救援。

俄羅斯全面開戰,首都基輔首當其衝,遭受猛烈砲火攻擊,濃煙直竄天際,各地爆發大批逃難潮。雙方戰火也波及到運動賽事,烏克蘭足球聯賽就宣布停賽至少30天。對此參賽的球員紛紛被困在飯店中無法逃難,基輔陣中球員莫萊斯(Júnior Moraes)就在IG上寫下目前現況,「航班都被取消了,現在狀況非常慘烈,我和我的朋友、家人都被困在基輔,大家都被困在飯店中,我們在這裡等待逃離的機會,請大家為我們祈禱。」

許多外援也因此受困異鄉回不了家,根據巴西媒體報導,效力基輔和頓涅茨克礦工隊的13名巴西外援及他們家人都被困於飯店,他們也錄製一則影片,請求巴西當局幫助離開該國,「請求大家把這段影片轉發給相關單位,這邊情況令人絕望,邊界關閉、銀行關閉、沒有燃料,之後還可能出現食物短缺,我們身上也沒有錢,正在等待外界救援。」

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2