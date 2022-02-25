足球／慘遭烏俄戰爭波及 基輔巴西籍球員困在飯店等救援

俄羅斯於台灣時間24日上午吹起戰爭號角，全面入侵烏克蘭，造成各地死傷慘重。此衝突也連帶影響國內體育賽事，烏克蘭足球超級聯賽宣布全面停賽，而基輔迪納摩的所有球員都被困在飯店中動彈不得，陣中的巴西籍外援球員甚至絕望地拍攝影片，向外界請求救援。

俄羅斯全面開戰，首都基輔首當其衝，遭受猛烈砲火攻擊，濃煙直竄天際，各地爆發大批逃難潮。雙方戰火也波及到運動賽事，烏克蘭足球聯賽就宣布停賽至少30天。對此參賽的球員紛紛被困在飯店中無法逃難，基輔陣中球員莫萊斯（Júnior Moraes）就在IG上寫下目前現況，「航班都被取消了，現在狀況非常慘烈，我和我的朋友、家人都被困在基輔，大家都被困在飯店中，我們在這裡等待逃離的機會，請大家為我們祈禱。」

許多外援也因此受困異鄉回不了家，根據巴西媒體報導，效力基輔和頓涅茨克礦工隊的13名巴西外援及他們家人都被困於飯店，他們也錄製一則影片，請求巴西當局幫助離開該國，「請求大家把這段影片轉發給相關單位，這邊情況令人絕望，邊界關閉、銀行關閉、沒有燃料，之後還可能出現食物短缺，我們身上也沒有錢，正在等待外界救援。」