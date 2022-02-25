快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／慘遭烏俄戰爭波及 基輔巴西籍球員困在飯店等救援

聯合新聞網 / 綜合報導
烏俄戰爭造成多名足球員受困於飯店。 截自影片畫面。
烏俄戰爭造成多名足球員受困於飯店。 截自影片畫面。

俄羅斯於台灣時間24日上午吹起戰爭號角，全面入侵烏克蘭，造成各地死傷慘重。此衝突也連帶影響國內體育賽事，烏克蘭足球超級聯賽宣布全面停賽，而基輔迪納摩的所有球員都被困在飯店中動彈不得，陣中的巴西籍外援球員甚至絕望地拍攝影片，向外界請求救援。

俄羅斯全面開戰，首都基輔首當其衝，遭受猛烈砲火攻擊，濃煙直竄天際，各地爆發大批逃難潮。雙方戰火也波及到運動賽事，烏克蘭足球聯賽就宣布停賽至少30天。對此參賽的球員紛紛被困在飯店中無法逃難，基輔陣中球員莫萊斯（Júnior Moraes）就在IG上寫下目前現況，「航班都被取消了，現在狀況非常慘烈，我和我的朋友、家人都被困在基輔，大家都被困在飯店中，我們在這裡等待逃離的機會，請大家為我們祈禱。」

許多外援也因此受困異鄉回不了家，根據巴西媒體報導，效力基輔和頓涅茨克礦工隊的13名巴西外援及他們家人都被困於飯店，他們也錄製一則影片，請求巴西當局幫助離開該國，「請求大家把這段影片轉發給相關單位，這邊情況令人絕望，邊界關閉、銀行關閉、沒有燃料，之後還可能出現食物短缺，我們身上也沒有錢，正在等待外界救援。」

基輔 烏克蘭 巴西 俄羅斯 足球

相關新聞

杜拜網賽／約克維奇爆冷出局讓出世界第一 Big4球王時代結束

新一代球王即將誕生！塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在ATP500杜拜男網賽8強，爆冷敗給世界排名123的捷克黑馬維斯利（Jiri Vesely），確定將球王寶座拱手讓給俄羅斯好手

網球／烏俄衝突加劇 國際網總無限期取消俄羅斯賽事

俄羅斯軍事入侵烏克蘭震撼全球，各國紛紛祭出經濟制裁，體壇也發聲譴責俄羅斯的行為，國際網球總會（International Tennis Federation, ITF）日前則開第一槍，宣布無限期取消在俄國舉行的所有賽事。

網球／一夕之間淪難民、成妹妹監護人 烏克蘭女將道盡戰爭殘酷

烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）近日接受美國媒體《ESPN》訪問，他描述自己與家人在俄羅斯轟炸家鄉時聽見炮聲隆隆的可怕經歷，也道出與家人分隔兩地的無奈與擔憂，祈禱不要再有戰爭：「我們沒必要自相殘殺」。

杜拜網賽／賽後才知變球王 梅德維夫談烏俄戰爭：我提倡和平

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）在墨西哥公開賽成功拿下4強門票後，才接收到喜訊，自己將在下週登上世界球王寶座，不過談到祖國與烏克蘭戰爭情勢，他則面露嚴肅並心繫家鄉表示「希望世界和平

足球／烏國球員掀衣反戰沒被給牌 主審暖心支持備受讚揚

烏俄戰火延燒至國際體壇，運動員紛紛挺身而出呼籲停止戰爭，其中效力於義甲的烏克蘭中場球員馬連洛夫斯基（Ruslan Malinovskyi）在比賽進球後，掀起上衣露出反戰標語「烏克蘭不要戰爭」，作出抗議行為的馬林諾夫斯基並沒有被主審給出黃牌，裁判默默支持的舉動也受到不少網友讚揚。

網球／離球王差1步 梅德維夫不心急

塞爾維亞「世界球王」約克維奇本周在杜拜展開新賽季首站，同時也是「球王保衛戰」，世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫在墨西哥阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。