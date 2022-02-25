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羽球／竹崎高中陳宥宇、楊子賢 獲U19混雙全國冠軍

中央社 / 嘉義縣25日電
嘉義縣立竹崎高中學生陳宥宇（左）、楊子賢（左2）日前在2022年第一次全國青少年羽球分齡賽，榮獲U19混雙全國冠軍，嘉義在地建商陳金樹（右2）25日到校頒發選手與教練獎金。右為竹崎高中校長蘇淵源。 中央社
嘉義縣立竹崎高中學生陳宥宇（左）、楊子賢（左2）日前在2022年第一次全國青少年羽球分齡賽，榮獲U19混雙全國冠軍，嘉義在地建商陳金樹（右2）25日到校頒發選手與教練獎金。右為竹崎高中校長蘇淵源。 中央社

嘉義縣立竹崎高中學生陳宥宇、楊子賢，在2022全國青少年羽球分齡排名賽榮獲U19混雙冠軍，是嘉義縣學生首次獲此榮耀，而楊子賢還是普通班學生，志願是當律師、諮商師。

竹崎高中校長蘇淵源今天接受中央社記者訪問表示，陳宥宇、楊子賢參加2022年第1次全國青少年羽球分齡排名賽榮獲U19混雙全國冠軍，除當選亞洲青年羽毛球錦標賽國手，同步獲得2022年世界中學運動會選拔賽資格。

蘇淵源說，陳宥宇是體育班學生，立志當羽球國手；楊子賢則就讀普通班，利用下課時間參與練習，雖練習時間比體育班學生少，但不論比賽成績與學校課業都表現優異，可說是文武雙全。

楊子賢告訴中央社記者，打羽球是興趣，升上高中後打球與課業並行，帶給她不少壓力及挑戰，但在師長與教練協助下，讓她得以並重；她想在大學讀法律或相關科系，希望未來成為律師或諮商師。

蘇淵源表示，學校體育班羽球隊，在110年全中運締造高女團第6名、高男單第7名隊史紀錄，同時升大學榜單都相當亮眼，以繁星計畫、特殊選才、運動績優獨立招生、個人申請等管道，考取多所國立大學。

蘇淵源說，嘉義在地建商陳金樹長年不斷資助羽球隊球衣及用具，花費超過新台幣200萬元，也是羽球隊有好表現的原因，今天陳金樹還特地到校頒發選手與教練獎金。

羽球 全中運

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