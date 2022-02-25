自由車／輪動台灣發表兩大賽事 首站4天王天后齊聚 

賽事再+8，在台南積累超過十年的自行車品牌賽事輪躍台南單車嘉年華，正式在今年年升格為「輪動台灣」品牌賽事，同時亦擴大賽事規模，正式發表二大系列賽事，包括3場Ride Away公路車賽事以及5場Gravel Fundo礫石車賽事。

Ride Away公路車賽事首發站台北Speed On繞圈賽，將於3月13日假台北市觀山河濱公園公路自由車賽道舉行，特別邀請到馮俊凱、蕭美玉、黃亭茵和杜志濠出席，當今台灣公路車壇四大天王天后全數到齊，共同推動單車競技運動，期許台灣單車競技賽事再次重回俱樂部聯賽的黃金年代。而馮俊凱和杜志濠也即將出發旅歐，這場賽事將會是他們二位出國前的最後公開行程。

Ride Away公路車賽事年度共計3站，包括台北Speed On繞圈賽、台中山海關公路自我挑戰，以及年終壓軸輪躍台南單車嘉年華，台中及台南2場次還特別增設Push Bike兒童滑步車大賽，目標提供給專業競技選手、公路車入門自我挑戰車友，以及全家參與的單車族群，各自不同的公路賽事活動。

歐美掀起Gravel的潮流現正風行全球，身在自行車王國的台灣，Gravel Fundo礫石車賽事則肩負起推廣Gravel的風潮，首站賽事將於3月19日假台南KS單車公園舉行，新科全運會金牌得主的江勝山和周佩霓，也在第一時間參賽，攜手一起推廣Gravel運動。同時因應電動自行車的熱潮，大會也特別規畫了E-Bike組別，邀請電動自行車車主們可以以車會友。

Gravel Fundo礫石車賽事年度共計5站，包括3站台南曾文溪站、高雄寶來荖濃溪站，以及台中日南大安溪站，不論是公路車主或是登山車主皆可以跨界來挑戰，希望讓台灣自行車愛好者都能輕鬆加入Gravel Fundo，全台最大自行車代理商- 昇陽自行車更提供 SYB Care，貼心的租賃服務，提供各尺寸的專業自行車可以線上預約、現場租借。

不論是公路車好手或是登山車玩家，台灣自行車國手們攜手一起推廣單車運動，希望號召更多民眾體驗不同的單車樂趣，輪動台灣二大系列賽事正式開放報名，皆採「筆記報名」網路報名方式，同時為響應政府政策，動滋券亦可使用。