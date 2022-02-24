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足球／台中市推社區足球深耕計畫 幼童指導員前進校園

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中市政府攜手中華民國校園社區運動聯盟協會辦理2022社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園暨足球節計畫。圖／台中市運動局提供
台中市政府攜手中華民國校園社區運動聯盟協會辦理2022社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園暨足球節計畫。圖／台中市運動局提供

台中市政府積極推廣迷你足球，2020起即率先全國推動足球深耕計畫，今年攜手中華民國校園社區運動聯盟協會辦理「2022社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園暨足球節計畫」，引進專業指導員與國際足球教材，鼓勵孩童參與足球運動。

台中市運動局長李昱叡表示，此計畫預計自3月14日起實施，進入台中基層國小及幼兒園巡迴教學，扎根迷你足球運動，歡迎各校踴躍參加，共同培養幼童健康運動習慣。

運動局指出，市府及中華民國校園社區運動聯盟協會日前召開籌備會議，共同研商規劃指導員共識營研習，也安排上、下學期各8週，每週1小時的教學課程，培養幼童健康運動習慣，李昱叡出席感謝與會代表規劃系統性的足球教材，提升授課班級數與時數，並用心培訓指導員，完善計畫執行成效。

運動局強調，市長盧秀燕重視兒童運動發展，上任後台中市首度引進迷你足球運動，致力推廣台中基層足球運動風氣，辦理多項包括「國民小學迷你足球賽」、「台中女子足球節」、「台中市偏鄉校園社區足球扎根計畫」等多項活動，今年6月也規劃辦理「台中市社區足球節」，透過比賽遊戲激發幼童對迷你足球的興趣，深耕足球運動人口。

運動局表示，說明會現場邀集中華民國迷你足球協會秘書長張武業以及在地足球運動團體代表，包含台中市足球協會理事長許朝樂、國立台灣體育運動大學副教授暨台中藍鯨女足總教練呂桂花、台中市兒童運動協會總教練李焌嘉、台中市海線足球協會總幹事趙志宏、台中市體育總會足球委員會代表等專業人士，上半年課程預計自3月14日至5月27日推動教學，歡迎台中各國小及幼兒園踴躍報名參加，

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