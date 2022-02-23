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網球／缺席印地安泉？約克維奇回答留伏筆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇因不肯接種新冠肺炎疫苗，接下來的印地安泉名人賽恐將缺席。 美聯社
約克維奇因不肯接種新冠肺炎疫苗，接下來的印地安泉名人賽恐將缺席。 美聯社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）才在杜拜迎接今年球季第一戰，但因不肯接種新冠肺炎疫苗，接下來的印地安泉名人賽恐將缺席。

小約昨天擊敗19歲義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti）後提到，因為接種疫苗，無法參加3月7日到20日在美國舉行的印地安泉名人賽。

先前印地安泉的參賽名單，小約名列其中，但澳網已因未接種疫苗遭澳洲取消簽證的球王，無法遵守美國美國疾病管制與預防中心（CDC）規定，「如果就今天狀況，我不會去，我無法入境美國。」小約在迎接新賽季首勝後表示，目前狀況是無法參加印地安泉名人賽，不過也不用把話說死，「讓我們看看會發生什麼事，或許這幾周事情會有變化也說不定。」

美國CDC規定，非美國公民若搭乘飛機入境，必須完全接種，且要出示新冠肺炎檢測陰性證明或是染疫但痊癒的文件，只有少數例外，所以小約恐難挑戰生涯第6座印地安泉金盃。

小約堅持不接種，外界反應兩極，也有到杜拜參賽的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）說：「就像我說過的，我不同意他的決定，我認為如果他接種了，很多事情都會簡單許多。」他也提到，小約必須為沒接種付出代價，像是無法參加重要大賽，「如果最好的球員不能參加重要大賽，我不認為這對網球是好事。」

Novak Djokovic 澳網 Andy Murray

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