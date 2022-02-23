網球／贏球後天都要亮了 澤瑞夫破天荒打到快清晨5點

球迷或許常看見「跨日大戰」，但你有看過「午夜場」比賽嗎？近日ATP500墨西哥公開賽32強賽中，大會第二號種子澤瑞夫（Alexander Zverev）與美國好手布魯克斯比（Jenson Brooksby）鏖戰三盤，打完比賽時竟然已是當地時間清晨4時55分，創下職業網球史上最晚收工一役。

當地時間21日的首場比賽於晚間6時開打，美國重砲長人伊斯納（John Isner）打了三盤才以7：5、6：7、7：6擊敗西班牙選手貝爾達斯科（Fernando Verdasco）；第二場由保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）出戰的比賽同樣打了三盤，導致最後一場比賽延宕至凌晨1時35分才得以進行。

德國新星澤瑞夫與布魯克斯比的「晚場」比賽變「午夜場」，偏偏兩人又打得難分難解，澤瑞夫在以3：6丟掉首盤後，次盤花了將近2小時，決勝搶七直到12：10才贏下，末盤則瑞夫以6：2拿下，最終輸一贏二逆轉取勝。

即使澤瑞夫年僅24歲，正值體力巔峰，賽後他仍筋疲力盡地說：「我很高興贏了，雖然沒有發揮到最好，但至少我沒有放棄。」他也表示難以想像對手打到這麼晚還輸球的感受，「實在太辛苦了，慶幸我成為歷史紀錄一部分，這真是場令人難以置信的比賽。」

在此之前，職業網球史上最晚結束的比賽是在2008年澳網，澳洲名將「野兔」赫維特（Lleyton Hewitt）擊敗賽普勒斯好手巴格達提斯（Marcos Baghdatis），比賽結束時間為凌晨4時34分。