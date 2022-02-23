羽球／戴資穎3月全英賽拼第四冠 印媒評籤運佳可望直抵8強

超級1000系列全英公開賽將於3月16日登場，昨（22日）籤表出爐，我國世界球后戴資穎仍以第一種子出戰，尋求個人在全英公開賽的第四座冠軍。印度媒體《滾動》則報導，「小戴」籤運不錯，如果能穩定發揮，晉級八強不是問題。

繼3月8日開打的超級300系列德國公開賽後，戴資穎將接著參加16日至20日的全英公開賽，印媒《滾動》預測，籤表上半部的戴資穎、南韓好手安洗瑩、泰國一姊依瑟農與日本名將奧原希望若沒意外都將是八強人選，因此小戴也很可能在八強就碰上奧原希望。

籤表下半部則有第二種子日本選手山口茜、第三種子中國名將陳雨菲、何冰嬌以及印度一姐辛德胡，《滾動》特別指出辛德胡本次籤表較「硬」，首輪就將遭遇世界排名17的中國女將王祉怡，下一戰的對手日本高橋沙也或泰國選手革通都是左手持拍，印媒認為，不論哪一位選手晉級都會替辛德胡帶來壓力。

此外，辛德胡預計會在八強碰上去年狀況絕佳的山口茜，雖然辛德胡擁有對戰優勢，但山口茜去年在7場國際賽中拿下3冠，包括生涯首座世錦賽冠軍。

自2017年起，戴資穎已連4年闖進全英公開賽決賽，其中在2017、2018、2020年分別擊敗依瑟農、山口茜、陳雨菲封后。目前他已蟬聯世界球后204週，正持續堆高「小戴障礙」。