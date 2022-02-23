焦點人物／2XU 激發兩倍潛能 吳承泰奮力挑戰自己的鐵人夢！

鐵人夢想家，吳承泰。（攝影：張誌頡）

如果將宮廟、陣頭、幫派、勒索這幾個詞擺在一起，或許會聯想到黑道、流氓等形容，但若在後面加上鐵人三項這項運動，你很難想像這些全部都是多次在全國運動會以及 2021 年 Formosa Xtreme Triathlon 臺灣極限鐵人三項賽奪得佳績的「鐵人夢想家」吳承泰個人寫照。

Ｘ 鐵人的夢想開端 Ｘ

吳承泰，彰化人，從小就是泡在自家經營的泳池中長大，自幼因為貪玩、不愛練習的緣故，在速度及爆發力上表現不佳，成績並沒有特別突出，但因為不服輸的個性，同時被教練發現到肌耐力優人一等，所以時常被安排在 200m 個人蝶式等較為辛苦的項目中，也正因為從小的打底，讓承泰注下了良好的三鐵基底。「其實小時候我要被培養成歌星。」承泰表示從 3 歲開始他就拿著麥克風到處唱歌、跳舞，而家中爺爺發現到他有這方面潛力，特別請來歌唱老師安排教學，也會帶著他到附近的廟宇表演，甚至還曾在當地的跨年晚會上獻唱一曲，自己也分享最喜歡唱方順吉、陳雷、王識賢等膾炙人口的臺語歌曲；或許是小時候接觸許多不同文化，讓他在小學六年級的自我探索階段時接觸了陣頭，加上當時較缺乏家人的陪伴，因此誤入了幫派的歧途。

吳承泰小時候其實是想要當歌星，也曾誤入歧途加入過幫派。（圖片來源：吳承泰）

覺得帥，是他對於陣頭、幫派的印象，很難想像眼前這位大男孩在血氣方剛的年紀時，竟時常率眾到處跟人懲兇鬥狠，甚至還因為債務糾紛的緣故上演討債、讓對方差點做出傻事的戲碼，但他認為當時在心靈上可以得到寄託，彷彿這世界有人懂你的感覺真的很棒，因此無論是非都覺得自己是正確的！

不服輸的個性，即使身體出狀況也要拚搏一次。（圖片來源：吳承泰）

不過在那放蕩不羈的年紀，應該正值最健康、最有活力的時刻，而當時雖仍有維持游泳的習慣，卻因為煙、酒、檳榔不離身，某次身體檢查時竟發現到有肝指數過高及胃潰瘍的問題，同時間看到自己的學長在小鐵人比賽中獲獎的英姿，讓不服輸的承泰突然有了想挑戰自己一次的念頭。

Ｘ 用淑女車刷出第 12 名 Ｘ

「叔叔在泳界成績算不錯，想說以他的人脈可以幫我借到不錯的車子，但到了高雄後看到的是一台淑女車。」單車本身沒有菜籃、沒有任何的避震及變速裝置，只有生鏽鏈條及傻眼的承泰，只不過人都來到了比賽現場，說什麼也只能硬著頭皮上。起初雖然很吃力，也可以很明顯地感覺到與其他競速車的差距，到了比賽中後段承泰發揮過人的毅力，誇張地用淑女車頻頻刷卡競速車，最終以 12 名完成人生第一場小鐵人賽事。

吳承泰表示，用淑女車刷卡的感覺真的很爽！（圖片來源：吳承泰）

「我打 90、95 分。」這是承泰給自己當時的分數，畢竟在沒有參加過任何賽事，過往也沒有在游泳項目上得名，加上車子及訓練不夠完善的情況下能獲得這樣的結果已經很不錯，自認若未來換上專業的競速車，成績一定還能再提升一個檔次，而這次的初試啼聲也給了他未來在三鐵賽事上打一劑強心針！

Ｘ 意外都是上天給的考驗 Ｘ

然而人生一定都不會這麼順遂，在每個階段都會有不同考驗。在 2010 年遠赴泰國參加亞洲盃青少年鐵人三項賽時，因腳踝扭傷而造成骨裂，但他仍在疼痛之下完賽並奪得第 5 名；2011 年備戰亞洲鐵人三項錦標賽時奪冠呼聲高，卻在賽前兩個月因騎乘摩托車時不慎將手腕弄傷，錯失站上凸台機會；102 年全運會（2013 年）首次將三鐵項目納入賽事中，代表彰化縣出賽的承泰在比賽中車子發生了煞車鬆脫，最後以總排第 5、F20 歲組冠軍成績作收；108 年全運會賽事（2019 年），在進入到 T1 轉換區時發生摔倒情形，最後帶著背部傷勢之下仍獲得第 5 名。

在泰國參加亞洲盃青少年鐵人三項賽時受訪畫面。（圖片來源：吳承泰）

多次的意外打擊著承泰，但他始終沒有放棄過挑戰！ 2021 年 11 月的 FXT 賽事中原本設定要在 13 小時內完成，跑步階段過了 25K 後進入險陡坡路段，原想藉由吸入純氧來達到提神狀態，不料因為賽前都沒嘗試過，身體出現斥性、肌肉放鬆的現象，甚至開始有些恍惚的產生。

FXT 雖然策略、成績不如預期，但很滿意這次自己在心情上的調適。（圖片來源：吳承泰）

「我也沒有爆掉，狀態也都很好，卻不知道為什麼剩下 18K 幾乎都是用走的，在賽後我也都回想不起來完賽過程！」即使賽前做足了準備，但仍有不足的地方，像是完成游泳的圈數後還硬是比其他人多游一段距離，自行車部分功率跑掉、電子變速電量不足等，這些其實都可以在賽前避免掉，但人若能在風雨侵襲之際依舊破繭而出、屹立不搖，那麼就會邁向成功的康莊大道，最終承泰以 13:42:59 完成人生初 226，也順利摘下第 3 名的殊榮。

Ｘ 2XU 就跟我一樣，簡約但功能超強 Ｘ

回憶起高中時期，承泰對於 2XU 第一印象是專業的鐵人運動用品，也是許多市民跑者幾乎都有一雙腿套的品牌，且大大的 X 字樣讓他印象非常深刻，在多次聽起友人說 2XU 是一個專業兼具機能性的鐵人運動品牌後，就讓他躍躍欲試。

Ｘ 誓言 2 年內打破華人最佳紀錄 Ｘ

「夢想沒有捷徑！唯有不斷努力，尋找適合的途徑。」承泰在 13 年的運動時間裡，常靠這句話勉勵自己，他也非常感謝這一路上家人的支持與鼓勵，如果沒有他們成為後盾，很有可能仍在混沌的歲月中迷惘，而在面臨創業、運動推廣、準備賽事等多方壓力之下，時常自嘲地說自己已經是位半退休的選手，不過他仍有個夢，希望能透過以往的比賽經驗及科學化訓練模式，在 2 年內打破由蕭昱所寫下的 8:36:05 華人三鐵最佳紀錄。

身兼創業家及選手身份，吳承泰自嘲已經是半退休的選手。（攝影：張誌頡）

最後承泰也要感謝運動帶給他的一切，讓他在經營 TIRTC_Training Club 泰愛跑步班，以及推廣鐵人三項、幼兒運動上，都能比別人多一分信念及毅力，而未來承泰將繼續攜手 2XU ，幫助更多人激發出潛能，持續在自我領域上突破自我！

責任編輯：Hannah

圖片來源：吳承泰、張誌頡

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