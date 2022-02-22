足球／相信可以帶來改變 國小世界盃為原鄉學童燃希望

110年國小世界盃足球賽今天在花蓮進行分組淘汰賽，本屆花蓮地區共有20隊男子及12隊女子共32支隊伍報名參賽，將有2支男子及女子3隊共5隊勝出晉級複賽，跟上屆相較多了3隊，可見這項賽事經過這幾年的耕耘有了不錯的成果，也由於花蓮幅員遼闊、足球人才輩出，因此在小組賽中競爭相當激烈。

去年剛奪得全國少年盃女子組冠軍的瑞北國小今年依舊將目標放在晉級全國複賽進而挑戰金盃，總教練田強易表示，今年的陣容大部分都有全國賽經驗，尤其是守門員陳幼君，在小組系列賽中充分展現領導能力，防守也相當強悍。

陳幼君個人非常喜愛巴黎聖日耳曼的的球星梅西，由於地緣關係球隊經常跟秀林國中練球，她個人也很欣賞秀林國中的教練陳雅惠，曾效力日本廣島紫天使隊及中國北京鳳凰俱樂部綽號「八萬」的王湘惠也是陳幼君相當欣賞的球星，「因為王湘惠經常抽空前往偏鄉地區指導小球員。」

由於家裡長輩認為踢球沒前途，希望國小畢業後放棄足球專心在課業上，陳幼君希望能在今年用成績及行動證明踢球能帶來改變，只要有機會決不會輕易放棄足球。

另一支晉級的富士國小女足隊在意外中幸運晉級，因為球隊宗旨在「享受踢球的樂趣」，曾是杜哈亞運國腳的總教練蘇宛菁賽後表示，賽前並未設定任何目標，小朋友單純只是喜歡踢球，晉級後將是球隊首次踏出花蓮以外的地方比賽，也希望球員能去外面的世界看看，球隊成軍以來每次賽事都是首輪出局，贏了這場淘汰賽會帶給球隊非常大的士氣及信心。

蘇宛菁也相當肯定陣中尤昕的表現，並不是因為她的球技有多好，而是她的企圖心是全隊最強烈的，而尤昕當初喜歡踢球的原因居然是看堂哥踢球很帥，她也希望晉級後奪得佳績能改變父母不支持她繼續踢球的看法。

本屆國小世界盃全國報名參賽隊伍多達624隊，突破去年的紀錄，中華民國迷你足球協會祕書長張武業表示，今年適逢世界盃足球年，每隊報名成功且有參賽記錄亦可獲得6萬元的補助對於基層足球堆廣相當有助益，而且家長對於足球運動的接受度越來越高，也可讓小朋友學習到團隊合作以及運動社交，也希望這項賽事能獲得國人的肯定及支持。