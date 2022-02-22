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網球／不認同好友約克維奇拒打疫苗 墨瑞：對網壇不利

聯合新聞網 / 綜合報導
英國名將墨瑞被問到好友約克維奇拒打疫苗一事，他表明自己不贊成這樣的做法。（路透）
英國名將墨瑞被問到好友約克維奇拒打疫苗一事，他表明自己不贊成這樣的做法。（路透）

「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic)因不肯施打疫苗錯過澳網，昨終於在杜拜錦標賽展開2022年球季並迎來首勝，好友英國名將墨瑞(Andy Murray)也參加同一賽事，被問到喬帥拒打疫苗一事，他表明自己不贊成這樣的做法。

約克維奇今天正式重返球場，力求他在杜拜男網賽的第6座冠軍，這將是他去年12月在西班牙馬德里打完台維斯盃總決賽（Davis Cup Finals）後的首戰。昨日在首輪他僅花1小時14分鐘，以兩個6比3擊敗義大利選手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），順利前進16強。

另一方面，墨瑞的初登場經歷近3小時的3盤大戰，最終以6：7（4：7）、6：3、7：5大逆轉澳洲年輕對手歐康奈爾（Christopher O’Connell），同樣闖入杜拜第二輪。

墨瑞在賽後訪問時談到從小到大的好友約克維奇，「在杜拜我還沒跟他碰面，但在澳洲我有傳簡訊給他，我完全不贊成他拒絕接種疫苗的決定，如果他施打疫苗，事情對他來說會容易許多，我不喜歡看他身處那種狀況之下。」

「我從小就認識他，所以特別不願意看到事件變成現在這樣。而且對網球這項運動本身而言，他能參加所有大滿貫賽才是最好的。他的決定必須付出代價，雖然他也願意承擔，但我認真覺得如果當今網壇最優秀的球員缺席大滿貫賽事，對整個網壇來說並不是好事。」

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